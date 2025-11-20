Thaco ra mắt bus ghế ngồi Cruizer 95S

Thaco Cruizer 95S có ba phiên bản đáp ứng các nhu cầu kinh doanh vận tải hành khách, thiết kế tối ưu khí động học, nội thất đa dạng tiện nghi.

Mẫu bus Cruizer 95S được Thaco Auto nghiên cứu và phát triển, gồm ba phiên bản tùy chọn. Phiên bản 29 chỗ hướng đến nhóm doanh nghiệp vận hành tuyến cố định, đưa đón cán bộ, nhân viên. Phiên bản 34 chỗ, dành cho nhóm doanh nghiệp khai thác tuyến liên tỉnh, dịch vụ du lịch cần lượng chỗ ngồi lớn.

Mẫu bus Cruizer 95S mới ra mắt của Thaco Auto. Ảnh: Thaco Auto

Phiên bản cao cấp 24 chỗ trang bị ghế VIP bọc da (có thể tùy chọn vật liệu, màu sắc), độ ngả sâu, tích hợp bệ đỡ chân chỉnh điện, tính năng massage (tùy chọn theo nhu cầu)... Phiên bản này hướng đến nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải và tour du lịch cao cấp, đưa đón khách VIP, đối tác, chuyên gia.

Cả ba phiên bản Cruizer 95S đều có ngoại thất tương đồng, thiết kế tối ưu khí động học. Đèn định vị ban ngày LED, đèn chiếu sáng dạng mô-đun. Mặt ca-lăng có họa tiết chữ "T", nhận diện thương hiệu của Thaco. Nội thất mẫu bus hướng đến sự thoải mái, tiện nghi cho người ngồi.

Khoang cabin Cruizer 95S. Ảnh: Thaco Auto

Trần xe kiểu liền mạch, tích hợp đèn LED độ sáng dịu nhẹ. Ghế ngồi bọc simili chống bám bẩn hoặc bọc da cao cấp tùy nhu cầu doanh nghiệp đặt hàng, góc ngả đến 135 độ, có gác chân, tựa đầu, cổng sạc điện thoại tại từng vị trí (tùy chọn). Sàn xe sử dụng simili chống trượt, chống bám bẩn. Kệ hành lý liền khối có đèn LED. Điều hòa gồm các cửa gió đến từng vị trí ngồi.

Ngoài ra, xe còn trang bị màn hình hệ điều hành Android, kết nối wifi, truy cập các ứng dụng giải trí. Hệ thống âm thanh của Cruizer 95S tích hợp micro không dây, mixer nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, thuyết trình trong các chuyến du lịch, sự kiện doanh nghiệp.

Hành khách và các hàng ghế ngồi trong mẫu xe Bus Cruizer 95S. Ảnh: Thaco Auto

Theo Thaco, mẫu bus trang bị động cơ Weichai WP7H270E50 thế hệ mới nhất, tiết kiệm nhiên liệu, đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm khí thải Euro V. Động cơ có công suất tối đa 268 mã lực, mô-men xoắn 1.000 Nm từ tua máy 1.100 – 1.700 vòng/ phút. Các điểm nhấn trên mẫu bus có: điều khiển hành trình Cruise Control, phanh ABS, ASR, phanh điện từ (tùy chọn), camera lùi hồng ngoại, nút khởi động Start/ Stop.

Thaco Cruizer 95S được bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 200.000 km, tùy người dùng lựa chọn.

Quang Anh