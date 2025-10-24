Thaco Auto tung loạt ưu đãi cho xe BMW

Thaco Auto ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ nhiều dòng xe BMW, cơ hội trúng thưởng 5 series giá gần 2 tỷ đồng, từ nay đến hết tháng 11.

Mức ưu đãi lệ phí trước bạ cao nhất khoảng 240 triệu đồng được Thaco Auto áp dụng cho các dòng xe lắp ráp trong nước, gồm 3 series (giá từ 1,579 tỷ), X3 G01 (từ 2,042 tỷ) và 520i G30 (từ 1,799 tỷ đồng).

BMW 5 series tại Việt Nam. Ảnh: Thaco Auto

Với các mẫu BMW nhập khẩu như 530i M Sport G30, 4 series Grand Coupe và X4, mức giảm cao nhất 480 triệu đồng. BMW Z4 và X6 nhận ưu đãi hơn 300 triệu đồng. Với mẫu xe điện iX3 và i4, mức ưu đãi hơn 1 tỷ đồng, kèm chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá bán iX3 là 2,495 tỷ và i4 là 2,950 tỷ đồng. Khách mua xe sẽ nhận thêm bộ sạc nhanh Wallbox, miễn phí sạc tại các điểm của Thaco Auto trên toàn quốc.

Các dòng BMW Luxury Class (X7, 7 series, i7 và XM) có ưu đãi cao nhất hơn 700 triệu đồng. Chủ xe sẽ hưởng các đặc quyền đào tạo lái xe, chăm sóc xe White Glove, 7 đặc quyền từ BMW Excellance Club (BEC) gồm: giao xe tại nhà, ưu tiên làm dịch vụ, làm đẹp xe miễn phí, đưa đón khi công tác (Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM), dự sự kiện đặc biệt, thẻ Accor và dùng sân tập golf.

Mẫu SUV điện BMW iX3. Ảnh: BMW

Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 12, người mua BMW có cơ hội rút thăm trúng thưởng, gồm giải đặc biệt xe BMW 520i trị giá 1,979 tỷ đồng. Một giải Nhất kỳ nghỉ dưỡng cho 2 người tại resort 5 sao trị giá 100 triệu đồng; một giải Nhì và giải Ba là voucher trị giá lần lượt 50 và 20 triệu đồng. Chương trình này áp dụng cho người mua các dòng xe Z4, 4 series, 5 series G30, 7 series, X4, X5, X6, X7, XM, BMW M, i4, iX3 và i7.

Năm nay, giải đấu BMW Golf Cup – National Final Vietnam sẽ trở lại vào tháng 11, người sở hữu xe BMW trong tháng 9 và tháng 10 sẽ được ưu tiên tham dự giải, chọn ra 3 đại diện xuất sắc tham dự vòng chung kết vào đầu năm 2026. Người mua xe sẽ nhận thêm chính sách khách hàng thân thiết, ưu đãi đến 100 triệu đồng, bảo hành xe 5 năm không giới hạn km.

Quang Anh