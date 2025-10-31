Thaco Auto nâng trải nghiệm dịch vụ thương hiệu Kia

Các showroom Kia toàn quốc triển khai mô hình “One-stop Service - Dịch vụ một điểm đến”, đáp ứng nhu cầu cho hơn 400.000 người sở hữu xe Kia tại Việt Nam.

Thaco Auto áp dụng mô hình "One-stop Service" tại hệ thống showroom Kia trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ chủ xe có thể sử dụng các dịch vụ của hãng trong một địa điểm. Theo đó, mô hình này sẽ bao gồm các dịch vụ: bảo dưỡng, sửa chữa máy gầm điện, thân vỏ, làm đẹp xe, duy trì vận hành, nâng cấp phụ kiện, dịch vụ cá nhân hóa (tư vấn lái xe mùa mưa bão, hướng dẫn chăm sóc xe, thủ tục bảo hiểm...).

Hệ thống chẩn đoán bằng dữ liệu toàn cầu của Kia. Ảnh: Thaco Auto

Các showroom này được cập nhật và ứng dụng công nghệ mới trong chẩn đoán, sửa chữa, nhằm đáp ứng các dòng xe Kia thế hệ mới. Cụ thể, người dùng được tư vấn sửa chữa trực quan các chi tiết xe bằng mô phỏng 3D. Xưởng dịch vụ có các hệ thống thiết bị chẩn đoán điện tử, kết nối dữ liệu Kia toàn cầu, thiết bị chuyên dụng cho xe điện và hybrid (đo kiểm, cân bằng pin cao áp), công nghệ quét 3D hồng ngoại, laser... để phân tích chính xác thân vỏ, khung sườn hay độ cân bằng của hệ thống lái.

Ứng dụng Kia Connect kết nối xe, người dùng và xưởng dịch vụ chính hãng qua smartphone, cho phép theo dõi tình trạng xe theo thời gian thực thuận tiện.

Kỹ thuật viên Kia kiểm tra một mẫu xe. Ảnh: Thaco Auto

Đại diện Thaco Auto cho biết, nhân sự tại các xưởng Kia chính hãng đều trải qua khóa huấn luyện, đào tạo chuyên biệt. "Tùy công việc phụ trách, nhân sự phải đảm bảo các cấp độ chuyên môn theo tiêu chuẩn toàn cầu của Kia. Trong đó, 100% đạt cấp cơ bản hoặc cao cấp về tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp, thuần thục quy trình dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu Kia, có chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng xử lý vấn đề", đại diện hãng nói.

Bên cạnh đó, đội ngũ Quản lý dịch vụ đạt chuẩn cao nhất của hãng, cam kết chất lượng dịch vụ tối ưu trên toàn hệ thống xưởng.

Hệ thống xưởng hiện đại với các khu chức năng riêng biệt. Ảnh: Thaco Auto

Hiện, Thaco Auto có hệ thống hơn 100 xưởng dịch vụ chính hãng Kia trên toàn quốc, đầu tư theo chuẩn toàn cầu của hãng với phòng chờ tiện nghi, khoang sửa chữa, thiết kế riêng biệt theo từng chức năng chuyên môn (tiếp nhận, bảo dưỡng nhanh, kiểm tra an toàn kỹ thuật, sửa chữa máy gầm điện, thân vỏ, đồng sơn...). Hãng cũng số hoá các quy trình dịch vụ, khi người dùng có thể đặt lịch trước thông qua ứng dụng hoặc website.

Thông tin và tiến độ sửa chữa được cập nhật theo thời gian thực, giúp chủ xe theo dõi và chủ động lập kế hoạch công việc cá nhân.

Các giải thưởng tập đoàn Kia vinh danh Kia Việt Nam. Ảnh: Thaco Auto

Theo khảo sát độc lập năm 2024 của tập đoàn Kia, hãng có 95,6% khách hàng hài lòng về dịch vụ, với các yếu tố được đánh giá cao gồm: thái độ của tư vấn dịch vụ, chất lượng sửa chữa và kỹ năng chuyên môn. Tháng 4, Kia Việt Nam cũng nhận 3 giải thưởng từ tập đoàn Kia Hàn Quốc, gồm: Sự hài lòng cao của khách hàng với dịch vụ, Năng lực quản lý kỹ thuật chuẩn toàn cầu và Xuất sắc trong quản lý phụ tùng.

Quang Anh