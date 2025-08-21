Thách thức khi chuyển đổi AI cho doanh nghiệp tại Đông Nam Á

Các chuyên gia quốc tế và trong nước sẽ chỉ ra những thách thức tác động đến quá trình chuyển đổi AI cho doanh nghiệp Đông Nam Á tại CEO Talks 2025, ngày 27/8.

Tọa đàm do Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam tổ chức. Với chủ đề "Thực thi chuyển đổi AI cho doanh nghiệp tại Đông Nam Á", chương trình hướng tới việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp doanh nghiệp trong nước và khu vực biến trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Theo đại diện ban tổ chức, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, nhưng khoảng cách từ chiến lược đến thực thi vẫn là rào cản lớn.

Từ một thuật ngữ công nghệ, AI nhanh chóng trở thành ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp. Theo khảo sát vào tháng 3/2024 của McKinsey & Company, hơn 72% doanh nghiệp đang sử dụng giải pháp AI, tốc độ phổ cập nhanh hơn cả mạng Internet khi mới ra đời. Tuy nhiên, mức độ áp dụng cao không đồng nghĩa triển khai thành công lâu dài, khi nhiều tổ chức gặp khó ở giai đoạn mở rộng ứng dụng.

Sự kiện CEO Talks 2024 do Đại học RMIT tổ chức. Ảnh: RMIT

Các chuyên gia trên thế giới cũng nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo trong việc hoạch định và triển khai. Chiến lược này cần kết hợp giữa đổi mới công nghệ, nền tảng vận hành vững chắc và tầm nhìn dài hạn.

"Thách thức thực sự không nằm ở việc xây dựng chiến lược công nghệ, mà là khả năng điều phối nguồn lực, quy trình và cơ cấu quyền lực của tổ chức", Phó giáo sư Burkhard Schrage, quyền Chủ nhiệm nhóm bộ môn Quản trị, khoa Kinh doanh RMIT Việt Nam, cho biết.

Về mặt kỹ thuật, các rủi ro như "ảo giác AI", tình huống AI tạo ra thông tin sai, đang đặt ra lo ngại, đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế. Song song, tác động của công nghệ này đến thị trường lao động vẫn phức tạp khi một số vị trí giảm dần. Nhiều công việc mới cũng xuất hiện, phụ thuộc vào biến động kinh tế và công nghệ.

Đối với lực lượng lao động trẻ, AI mở ra khả năng bù đắp kinh nghiệm còn hạn chế thông qua việc hợp tác với các công cụ thông minh, đóng vai trò như "đồng nghiệp ảo". Xu hướng này hướng tới một môi trường làm việc nơi AI không chỉ xử lý thông tin mà còn thực hiện tác vụ, trở thành một phần của đội ngũ.

Tiến sĩ Santiago Velasquez, Quyền Chủ nhiệm cấp cao chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (MIB) tại RMIT Việt Nam cũng nhấn mạnh, yếu tố con người quyết định thành công khi triển khai AI.

"Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ năng cho nhân viên hiện tại và thế hệ tương lai để thích nghi với môi trường làm việc có AI", ông nói.

CEO Talks 2025 dự kiến có sự tham gia của ba diễn giả quốc tế đang dẫn dắt doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng AI.

Trong đó, ông Fabian Singer, Giám đốc điều hành Siemens Healthineers Việt Nam, sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Bà Hoàng Tri Mai, Tổng giám đốc Airbus Việt Nam, Lào và Campuchia, trình bày cách khai thác sức mạnh của AI để nâng cao an toàn bay và phát triển bền vững. Ông Warrick Cleine, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành KPMG Việt Nam và Campuchia, đưa ra góc nhìn đa chiều về tác động của AI lên ngành dịch vụ chuyên nghiệp.

Ngoài các bài tham luận, sự kiện sẽ thảo luận những nội dung trọng tâm như cách triển khai AI quy mô lớn một cách có trách nhiệm, chuẩn bị lực lượng lao động phù hợp và biến AI thành động lực tăng trưởng lâu dài thay vì gây gián đoạn.

Sự kiện mở ra cơ hội giao lưu, kết nối giữa giới học thuật và các doanh nghiệp. Ảnh minh họa: RMIT

Ban tổ chức kỳ vọng CEO Talks 2025 sẽ trở thành diễn đàn để lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và sinh viên trao đổi kinh nghiệm, cùng định hình tương lai ứng dụng AI tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Nhật Lệ