Thách thức của startup Việt trong tương lai biến động

Câu chuyện các startup có thể đối mặt hàng loạt "cú sốc" từ suy thoái, bất ổn chính trị, bão hòa công nghệ sẽ được bàn luận tại Gala Startup Việt 2022, hôm nay 14/12, tại TP HCM.

"Startup Việt và thách thức trong tương lai biến động" là chủ đề sẽ được mổ xẻ trong phiên thảo luận tại Gala Startup Việt 2022, chiều nay 14/12. Trong đó, các diễn giả là chuyên gia, lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn sẽ chỉ ra những "cú sốc" có thể đe dọa sự tồn tại của startup như bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, sự bùng nổ hay bão hòa bất chợt của công nghệ, từ đó tìm ra hướng đi ổn định trước thách thức.

Các startup sẽ được nghe những câu chuyện thật về chiến lược "Grow Hacking", chiến thuật "tìm nguy trong cơ" từ lãnh đạo của TopCV, FPT Smart Cloud hay ONUSChain để rút ra bài học riêng cho doanh nghiệp của mình. Phiên thảo luận còn mang đến những kiến thức, đánh giá, nhận định về bối cảnh kinh tế, dòng chảy vốn toàn cầu, vị thế của startup cùng những lĩnh vực khởi nghiệp sẽ trở thành xu thế tương lai. Câu chuyện về khó khăn khi mang sản phẩm ra thị trường của startup công nghệ trong thời đại mới hay cách xây dựng nguồn lực, mô hình kinh doanh hiệu quả cũng được mang ra phân tích.

Diễn giả trình bày tại Startup Việt 2020.

Gala Startup Việt 2022 còn mang đến hai chủ đề thú vị là "quản trị nguồn nhân lực trong thời kỳ biến động" dưới phần trình bày của CEO Top CV Việt Nam và "đồng hành cùng startup ra biển lớn" của Phó Tổng giám đốc FPT Smart Cloud. Đây là hai chủ đề được cộng đồng khởi nghiệp quan tâm vì các đơn vị này phần lớn chưa có kinh nghiệm trong quản trị nhân sự và cách điều hành. Những chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp lớn có thể trở thành "kim chỉ nam" giúp định hướng sự phát triển ổn định.

Ông Trần Trung Hiếu - Founder, CEO Top CV Việt Nam tin rằng vấn đề về nhân sự đóng vai trò cốt yếu trong quá trình vận hành. Với doanh nghiệp mới, việc quản trị này gặp nhiều thách từ từ làn sóng sa thải nhân viên công nghệ, sự gia nhập của GenZ vào thị trường lao động, xu thế "hybrid working". Để đạt hiệu quả về chính sách con người, các doanh nghiệp cần có tầm nhìn về xây dựng thương hiệu, văn hóa công sở, chế độ đãi ngộ, đào tạo,...

Top 5 Startup Việt 2020.

Trước hàng loạt thách thức, cộng đồng khởi nghiệp được dự báo có hành trình đầy khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị có tầm nhìn, chiến lược, mô hình và sản phẩm phù hợp có thể mở ra thời kỳ "hoàng kim". Câu chuyện về sự chuẩn bị của startup để đứng vững trong thời kỳ công nghệ sẽ được bà Nguyễn Quỳnh Trâm - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ trong sự kiện chiều nay. Trước đó, bà Trâm từng khẳng định công nghệ có thể trở thành công cụ hỗ trợ mọi giai đoạn từ nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, mở rộng quy mô.

"Khi công nghệ đang len lỏi vào mọi lĩnh vực và ngành nghề trong xã hội, các doanh nghiệp mới cần trang bị không chỉ những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh mà cả trong lĩnh vực công nghệ. Họ cần biết cách sử dụng công nghệ như một công cụ để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh", lãnh đạo Microsoft Việt Nam khẳng định.

Startup Việt 2022 là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Chương trình đã trải qua năm thứ sáu. Năm nay, chương trình có chủ đề "Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation". Từ hơn 300 hồ sơ, ban tổ chức đã chọn ra top 20 đại diện xuất sắc dự Gala.

Gala Startup Việt 2022 bắt đầu từ 13h30. Bên cạnh các phiên thảo luận, Ban tổ chức sẽ chọn ra top 5 doanh nghiệp để trình bày ý tưởng trước nhà đầu tư. Ý tưởng thực tiễn, ý nghĩa và có tiềm năng lớn sẽ giành ngôi quán quân với giải thưởng 250 triệu đồng. Người quan tâm có thể đăng ký tham gia sự kiện tại đây.

Hoài Phương