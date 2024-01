​Thách thức của ngành logistics ngược

Logistics ngược (vận hành hàng hóa bị trả lại) tác động đến chi phí, hình ảnh thương hiệu, cũng như trải nghiệm và lòng trung thành của khách hàng.

Logistics ngược hay còn gọi là hậu cần đảo ngược là quá trình quản lý và di chuyển hàng hóa bị trả lại. Tony Sciarrotta, Giám đốc điều hành Hiệp hội Logistics ngược cho biết, trong hậu cần đảo ngược, hàng trả lại đi qua số điểm tiếp xúc nhiều gấp 3-4 lần so với hàng chuyển tiếp và là một quá trình phức tạp. Điều này còn có thể gây tốn kém cho các doanh nghiệp thực hiện các chức năng khác nhau của chuỗi cung ứng. Họ thường yêu cầu chi phí vận chuyển và nhân sự gấp đôi, cũng như thêm không gian kho bãi để chứa hàng tồn kho.

Theo một báo cáo, gần 3 trong số 5 các nhà lãnh đạo bán lẻ ghi nhận những thách thức lớn nhất trong hoạt động logistics ngược là chi phí đóng gói lại và nhập kho (60%) và trả lại hàng tồn kho không thể trao đổi (60%). Các giám đốc điều hành ngành bán lẻ cũng nêu những khó khăn trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận (43%), khách hàng trả lại quá nhiều hàng tồn kho mà không đổi (39%) và kho bãi hoặc không gian lưu trữ hạn chế (14%).

Trung tâm xử lý đơn hàng của doanh nghiệp thương mại điện tử Radial ở Louisville, Mỹ. Ảnh: John Sommers

Scot Case, Phó chủ tịch NRF về trách nhiệm xã hội và tính bền vững của doanh nghiệp, cho biết, với logistics xuôi, hàng hóa được vận chuyển đến một cửa hàng, được đựng trong các hộp có kích thước đồng nhất, nhưng khi các mặt hàng được trả lại, chúng phải được tách riêng, sắp xếp và xử lý riêng. Bên cạnh đó, mua sắm trực tuyến có tỷ lệ hoàn trả cao gấp 3-4 lần so với một cửa hàng truyền thống, đặc biệt là trong lĩnh vực may mặc. Khoảng 25% giao dịch mua quần áo trực tuyến bị trả lại do kích thước không đồng nhất và khác biệt về màu sắc.

Với những nhà bán lẻ, việc cung cấp dịch vụ trả lại hàng miễn phí có thể bị lạm dụng. Do đó, hàng hoàn trả cần được quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt. Evan Armstrong, Giám đốc điều hành của Armstrong and Associates, một công ty tư vấn hậu cần bên thứ ba, mô tả ngành hậu cần đảo ngược là một mảnh ghép rời rạc.

Nhiều nhà bán lẻ thuê ngoài việc quản lý trả lại hàng thương mại điện tử cho 3PL vì họ quản lý, thực hiện vận hành tốt hơn cùng chi phí thấp hơn so với quản lý trực tiếp. Ngoài ra, hoạt động của trung tâm xử lý hàng trả lại kết hợp với trung tâm hàng gửi đi cũng như cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trao đổi nâng cao sẽ giúp hợp lý hóa quy trình tốt hơn. Một số công ty vận tải đường bộ đang có kế hoạch xây dựng trung tâm hoàn trả cho khách hàng của họ để giúp cắt giảm chi phí vận chuyển.

UPS, một trong những hãng vận chuyển cho thuê lớn nhất ở Bắc Mỹ đã đầu tư vào thị trường logistics ngược, vừa mua lại một công ty phần mềm hậu cần đảo ngược có tên Happy Returns. Theo đó, người dùng có thể truy cập vào cổng trả lại, trả lại hàng mà không cần hộp ở vị trí thuận tiện nhất và vận chuyển, phân loại và trả lại mặt hàng của họ cho người bán.

Sự bùng nổ của nhu cầu thương mại điện tử đã khiến dịch vụ hậu cần ngược trở thành trọng tâm chính của UPS vài năm qua. "Thị trường lợi nhuận hiện giá trị 6 tỷ USD và đang tăng lên. Trong những tuần sau kỳ nghỉ lễ, chúng tôi dự đoán sẽ có 2,7 triệu đơn hàng trả lại trong mạng lưới của mình vào bất kỳ ngày nào", Joe McKinnie, Giám đốc quản lý sản phẩm của UPS cho biết. Hiện, UPS cung cấp 60.000 điểm truy cập để người dùng có thể gửi gói hàng.

Tony Sciarrotta, Giám đốc điều hành Hiệp hội Logistics ngược cho rằng, chìa khóa cho tương lai của ngành này là làm chậm quá trình hoàn trả và tìm ra những cách hiệu quả hơn để xử lý chúng. Về mặt vận tải, sự di chuyển ngược của hàng hóa đã tạo ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho ngành.

Bên cạnh đó, công nghệ AI cũng sẽ là trung tâm của việc tự động trả hàng trong 3-5 năm tới, cùng với việc áp dụng các cổng trả hàng tự phục vụ. Khi đó, quy trình hậu cần ngược sẽ trở nên tinh tế hơn và tập trung hơn vào các khía cạnh như môi trường, xã hội và quản trị.

Các chuyên gia cũng cho rằng, tính bền vững là trọng tâm trong quy trình hoàn trả. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần sẽ tăng cường đầu tư vào phần mềm quản lý trả hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp thúc đẩy lợi nhuận và đóng góp tích cực cho các sáng kiến thân thiện với môi trường.

Tuệ Anh (theo Transport Topics)