Thách thức công an tại chốt bảo vệ A80

Hà NộiNam thanh niên 26 tuổi đang bị xử lý do buông lời thách thức công an đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ buổi sơ duyệt A80.

Ngày 28/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an phường Tây Hồ và Ngọc Hà đã phối hợp làm việc, củng cố hồ sơ, xử lý hành vi sai phạm của nam thanh niên 26 tuổi.

Trước đó, chiều 27/8, lực lượng công an và quân đội triển khai nhiều chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại chốt ở khu vực nút giao dốc Đồng Cổ - Hoàng Hoa Thám, nam thanh niên xăm trổ xuất hiện, có nhiều lời nói, phát ngôn thách thức công an đang làm nhiệm vụ. Sự việc được người dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an Hà Nội

Nhằm phục vụ các sự kiện A80, lễ diễu binh, diễu hành, Công an thành phố Hà Nội huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tuyến, chốt bảo vệ trọng điểm và hơn 5.000 cán bộ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an cũng triển khai hàng nghìn lượt cán bộ thuộc các phòng chức năng đảm bảo an toàn tại gần 450 chốt bảo vệ, khép kín địa bàn.

Ngoài các hành vi gây mất an ninh trật tự, công an cũng phát hiện và xử lý người lợi dụng sự kiện A80 để trục lợi. Một ngày trước, Công an phường Ô Chợ dừa trong quá trình tuần tra cũng phát hiện người đàn ông cho thuê 10 ghế với giá 20.000 đồng một chiếc. Người này sau đó đã bị mời lên trụ sở để lập biên bản xử lý.

Người dân ngồi kín các vỉa hè nơi đoàn diễu binh, khí tài đi qua. Ảnh: Phạm Dự

Tại vụ việc khác, một nhóm người tự ý lập bãi trông giữ xe máy trái phép tại ngã tư Chu Văn An - Điện Biên Phủ. Đây là khu vực được thắt chặt an ninh và cấm trông giữ xe để phục vụ cho buổi sơ duyệt song bãi xe vẫn ngang nhiên hoạt động, thu tiền gửi xe với mức giá cao hơn nhiều so với quy định.

Công an phường Ba Đình và các đơn vị liên quan sau đó đã xử phạt hành chính các cá nhân vi phạm 12,5 triệu đồng.

Phạm Dự