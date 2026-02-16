Thách thức cảnh sát giao thông khi bị đo nồng độ cồn

Nghệ AnNam tài xế 47 tuổi bị phạt 35 triệu đồng vì ngồi trong xe hút thuốc, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, yêu cầu CSGT "cho xem chuyên đề".

Quyết định xử phạt người đàn ông trú xã Tường Lâm, tỉnh Thanh Hóa, do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An ban hành, theo Nghị định 168, công bố chiều 15/2.

Ngoài phạt tiền, tài xế còn bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tài xế (mặc áo sọc), phải xuống đo nồng độ cồn sau khi thách thức cảnh sát giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 20h30 ngày 14/2, người này lái ôtô bán tải biển Nghệ An qua khối Tây Hồ 1, phường Tây Hiếu (trước đây thuộc thị xã Thái Hòa) thì bị Tổ tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An dừng xe, yêu cầu mở cửa kính để kiểm tra nồng độ cồn.

Nhà chức trách cáo buộc, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, ngồi trong xe hút thuốc và có dấu hiệu tăng ga để rời đi dù được cảnh sát nhắc nhở, giải thích.

Cảnh sát lập biên bản, niêm phong ôtô bán tải do tài xế điều khiển, chở về nơi tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Khi tổ công tác đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an phường Tây Hiếu tới hỗ trợ, tài xế mới xuống xe làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của người này là 0,466 mg/lít khí thở, vượt mức 0,4 mg/lít khí thở - mức cao nhất theo quy định tại Nghị định 100/2019.

Trong quá trình lập biên bản, tài xế không ký xác nhận, yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem chuyên đề" và đề nghị ghi một số nội dung không đúng vào biên bản.

Đức Hùng