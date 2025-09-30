Thạc sĩ tài chính bỏ việc sống như người vô gia cư

Trung QuốcZhao Dian, 32 tuổi, có hai bằng cử nhân và ba bằng thạc sĩ nhưng chọn sống lang thang trên đường phố Đại Lý (Vân Nam), tiêu 100 tệ mỗi tháng.

Zhao sinh ra ở Thượng Hải, sang New Zealand từ năm 10 tuổi. Anh từng học và làm việc ở Sydney, New York, Bắc Kinh, Paris. Tuy nhiên, tuổi thơ nhiều biến động cùng áp lực thành công từ cha mẹ khiến anh cảm thấy "giáo dục danh giá như một cái gông cùm".

Tuổi thơ của anh thêm phần áp lực khi bị cha phạt hà khắc chỉ vì thuận tay trái, trong khi mẹ bất lực nhìn con gặp khó khăn. Sau nhiều năm xa quê, Zhao đối mặt với nỗi cô đơn sâu sắc, chỉ tìm thấy sự an ủi bên cộng đồng Hoa kiều.

Trong thời gian học cao học ở Paris, anh từng rơi vào khủng hoảng tâm lý. Suốt ba tháng, Zhao gần như sống cách ly, chơi game ngày đêm. "Đó là giai đoạn cận kề cái chết", anh nhớ lại.

Một người bạn đồng hương đã kéo Zhao ra khỏi bế tắc, rủ anh đi tìm những công việc giản đơn nhất.

Zhao (trái) khi đang học tài chính tại Pháp. Ảnh: 6park

Từ đó, Zhao làm phụ bếp tại một nhà hàng Trung Hoa, đảm nhận từ chuẩn bị thức ăn, rửa bát đến xếp hàng. Dù lương thấp và công việc lặp đi lặp lại, anh vẫn tìm thấy niềm vui. "Nếu rửa bát cũng có thể mang lại hạnh phúc, tại sao phải chờ công việc mơ ước?", Zhao nói.

Trải nghiệm này khiến anh nhận ra bằng cấp đôi khi là một xiềng xích, còn hạnh phúc không nằm ở mức lương hay địa vị mà ở cảm giác được sống thật với chính mình.

Sau giai đoạn làm phụ bếp, chàng trai từng quay lại thử một công việc lương cao ở Paris, nhưng vẫn thấy buồn, thiếu tự do. Năm 2023, Zhao trở về Trung Quốc, làm bồi bàn ở lễ hội bia và khách sạn, rồi quyết định sống vô gia cư. Nhờ công việc cũ, anh dành dụm được khoảng 2.500 tệ.

Mỗi ngày, Zhao thức dậy lúc 7h, đi ngủ lúc 21h, thỉnh thoảng tắm nhờ ở nhà trọ. Anh ăn tại các nhà hàng chay miễn phí, giặt giũ ở khách sạn.

Quần áo đều là đồ cũ, vật bất ly thân là máy đọc sách. Ngoài đọc, du lịch, anh còn tổ chức câu lạc bộ sách, chia sẻ video tư vấn tâm lý trực tuyến. Các hoạt động này không mang lại thu nhập nhưng giúp Zhao cảm thấy hạnh phúc.

Zhao đang điều hành một CLB sách và tư vấn tâm lý online. Ảnh: 6park

Zhao từng trải qua 9 mối tình, có con gái 10 tuổi với bạn gái cũ ở New York, hiện vẫn giữ liên lạc. Anh đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ ở New Zealand nhưng luôn bày tỏ khao khát có những kết nối ý nghĩa.

Từ trải nghiệm của mình, Zhao cho rằng môi trường giáo dục quá thiên về thành tích khiến nhiều người trẻ lạc lõng. Vì vậy, anh khởi động một dự án hướng nghiệp với mong muốn giúp trẻ nhỏ tìm thấy đam mê thật sự.

"Việc từ bỏ con đường thông thường và chọn lối sống tiết kiệm khiến tôi thấy mãn nguyện hơn nhiều", anh chia sẻ.

Lựa chọn của Zhao gây nhiều tranh cãi. Một số người đồng cảm, cho rằng anh đang tìm cách chữa lành tuổi thơ cô đơn. Ngược lại, có ý kiến chỉ trích Zhao vô trách nhiệm khi đoạn tuyệt với cha mẹ và không toàn tâm với vai trò làm cha.

Nhật Minh (Theo 6park/SCMP)