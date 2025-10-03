Thác nước check in thành điểm sinh hoạt chung sau lũ

Tuyên QuangCon đường thác Quang Trung, phường Hà Giang 2, vốn là điểm check in quen thuộc của giới trẻ, ba ngày nay biến thành ''điểm sinh hoạt chung" cho hàng trăm gia đình sau lũ.

Từ sáng sớm ngày 2/10, sau khi nước lũ rút, hàng trăm người đã mang theo xô chậu, quần áo, đồ đạc dính đầy bùn đất chất đống dọc theo con đường trải dài gần 1,5 km.

Người dân dùng các đoạn ống tạm, dẫn nước từ thác xuống để giặt giũ. Ảnh: Ánh Mai

Trận lũ đêm 1/10 được nhiều người cao tuổi đánh giá là lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại Hà Giang. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Lô dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng và làm vỡ đường ống chính của nhà máy nước. Sự cố khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn phường Hà Giang 2 hoàn toàn mất nước sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Thoa, 65 tuổi, trú tại tổ 3 Ngọc Hà, phường Hà Giang 2, cho biết nước lũ tràn vào nhà gần một mét, cuốn trôi nhiều tài sản. "Lũ rút đi, nhà cửa tan hoang, mọi thứ còn lại đều lấm lem bùn đất. May có dòng thác này, không thì không biết lấy đâu ra nước mà dọn dẹp", bà nói.

Cách đó không xa, ông Tẩn Thái Linh, 70 tuổi, đang cùng con trai dùng vòi tự chế để rửa chiếc xe máy. Sống ở Hà Giang từ năm 1979, ông Linh đã chứng kiến nhiều trận lũ, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này.

"Mấy năm nay con đường thác này thành điểm check in nổi tiếng. Giờ thành nơi sinh hoạt chung cả phường. Nhìn cảnh này vừa thương vừa thấy được thích ứng của bà con mình", ông Linh chia sẻ.

Con đường thác dài 1,5 km thành khu sinh hoạt chung của người dân Hà Giang. Ảnh: Ánh Mai

Với những người trẻ, khung cảnh này lại mang một "trải nghiệm" bất đắc dĩ. Nguyễn Danh Quang, 17 tuổi, cùng nhóm bạn đang cọ rửa những chiếc xe đạp điện. "Bình thường cuối tuần nhóm em hay ra đây chụp ảnh. Giờ lại mang đồ ra đây giặt, thấy cũng lạ. Dù bất tiện nhưng đây có lẽ là một kỷ niệm khó quên sau trận lũ", Quang cười nói.

Sự cố mất nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động lớn đến các hoạt động kinh doanh. Anh Hoàng Triệu Tấn, chủ một cơ sở phân phối hàng tiêu dùng trên đường Trần Phú, phải huy động nhân viên dùng xe ba gác chở các thùng phuy lớn ra thác lấy nước về để vệ sinh kho bãi, hàng hóa.

"Toàn bộ hàng hóa, xe cộ đều bám một lớp bùn dày. Không có nước thì không thể buôn bán được. Chúng tôi phải khắc phục tạm thời để hoạt động trở lại sớm nhất", anh Tấn nói và hy vọng chính quyền sớm có giải pháp.

Sau khi nước lũ rút, tại cả hai phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, bùn rác phủ dày đặc trên đường.

Theo chính quyền phường Hà Giang 2, hệ thống cấp nước bị hư hỏng nặng, dự kiến phải 5-6 ngày nữa mới có thể khắc phục xong.

Tại khu vực thác, dòng nước sau lũ chảy khá xiết, các tảng đá trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người dân được khuyến cáo chỉ lấy nước ở những khu vực an toàn, không tụ tập quá đông và không xuống tắm ở chân thác.

Thác nước check in thành điểm sinh hoạt chung sau lũ Người dân chất đồ đạc lấm bùn dọc theo con đường thác. Video: Ánh Mai

Ánh Mai