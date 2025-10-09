Thác Bản Giốc chảy xiết, đục ngầu trong mùa đẹp nhất

Ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp khiến thác Bản Giốc chảy dữ dội với dòng nước đục ngầu, trái ngược khung cảnh trong xanh đặc trưng vào mùa thu.

Ngày 8/10, anh Thái Dương, sống tại Trùng Khánh, Cao Bằng, đăng tải trên trang cá nhân bộ ảnh ghi lại cảnh thác Bản Giốc nước cuồn cuộn chảy. Anh cho biết đây là khoảnh khắc hiếm gặp vào tháng 10, thời điểm vốn được xem là mùa đẹp nhất trong năm để tham quan thác.

Bộ ảnh thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bất ngờ trước hình ảnh con thác chảy xiết, đục ngầu vì lâu nay thác vào mùa thu nước xanh màu ngọc bích.

Khung cảnh thác Bản Giốc nước chảy xiết, đục ngầu vào mùa đẹp nhất năm. Ảnh: Thái Dương AC

"Tôi sống ở đây nhưng chưa từng chứng kiến thác bị ảnh hưởng liên tiếp của bão như năm nay", anh Dương chia sẻ.

Theo Ban quản lý thác Bản Giốc, nước bắt đầu dâng từ chiều 6/10 và mưa lớn tối cùng ngày khiến mực nước cao hơn khoảng 2 m so với bình thường. Đơn vị này đã phát cảnh báo, khuyến nghị du khách không tiếp cận mép thác, bờ sông hay khu vực có nguy cơ sạt lở. Sáng 7/10, khu du lịch buộc phải tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần thác phải đóng cửa, sau đợt ngừng hoạt động từ 30/9 đến 3/10 vì ảnh hưởng của bão Bualoi. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường từ xã Trùng Khánh dẫn vào chân thác bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Việc đóng cửa bất ngờ đã khiến lịch trình của nhiều đoàn khách bị xáo trộn. Đại diện một công ty du lịch tại Hà Nội cho biết có 9 đoàn khách dự kiến đến Cao Bằng vào thời điểm này. Đơn vị đã chủ động liên hệ, cập nhật tình hình và điều chỉnh tour sang các điểm đến khác ít chịu ảnh hưởng của mưa bão như Mù Cang Chải (đang vào mùa lúa chín), Hạ Long hay Cát Bà.

Thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, cách trung tâm huyện khoảng 20 km. Đây là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới. Từ tháng 9 hằng năm, khu vực bước vào mùa đẹp nhất: nước sông Quây Sơn mang màu ngọc bích, thời tiết mát mẻ, cảnh quan trong lành.

Dòng sông Quây Sơn khi chảy vào Việt Nam uốn lượn qua đồi núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Tày - Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống tạo nên thác Bản Giốc hùng vĩ. Ngoài ngắm thác, du khách còn có thể tham quan động Ngườm Ngao, khu di tích Pác Bó hay chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc.

Năm 2024, thác Bản Giốc vào trong top 21 thác nước đẹp nhất thế giới do tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure bình chọn. Tiêu chí lựa chọn bao gồm mức độ thu hút khách du lịch, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và sự bảo vệ của các công viên hoặc các tổ chức như UNESCO.

