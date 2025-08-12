Thả rùa quý hiếm về biển Hòn Cau

Lâm ĐồngCon rùa nặng 12 kg, thuộc loài Vích trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, được thả về vùng biển Hòn Cau, sáng 12/8.

Đồn Biên phòng Liên Hương phối hợp Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau tổ chức thả rùa về tự nhiên. Rùa này có tên khoa học Chelonia mydas, dài 58 cm, mai rộng 47 cm.

"Trước khi thả, rùa được kiểm tra sức khỏe và bấm thẻ titan VN1611 để định danh", cán bộ bảo tồn cho biết.

Con Vích biển quý hiếm được thả về biển Hòn Cau, sáng 12/8. Ảnh: Chi Yêng

Một ngày trước, rùa được nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 phát hiện mắc cạn trong hệ thống nước làm mát, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng.

Bốn ngày trước, Khu bảo tồn Hòn Cau cũng thả 93 rùa con từ ổ 108 trứng ấp tại bãi Cầu Cảng.

Rùa con nở chui lên khỏi ổ trứng đêm 8/8 tại đảo Hòn Cau. Ảnh: Chi Yêng

Khu bảo tồn biển Hòn Cau rộng 12.500 ha, gồm đảo, vùng đệm và vùng phục hồi sinh thái. Đảo Hòn Cau cách đất liền 10 km, rộng 140 ha, là nơi rùa biển thường lên đẻ trứng. Lực lượng bảo tồn cùng tình nguyện viên thường xuyên tuần tra trong mùa sinh sản để bảo vệ rùa mẹ và trứng.

Việt Quốc