Thả rùa biển hơn 60 kg về tự nhiên

Con rùa biển nặng hơn 60 kg mắc lưới đáy của ngư dân Cà Mau được lực lượng biên phòng phối hợp kiểm lâm cứu hộ, thả lại biển.

Trưa 20/4, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) phối hợp Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển và ngư dân xã Tân Ân thả một con rùa biển thuộc họ vích về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/4, ông Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ ấp Bảo Vĩ, xã Tân Ân, trong lúc kiểm tra lưới phát hiện con rùa mắc vào giàn lưới. Ông đưa con vật vào bờ chăm sóc tạm thời, đồng thời báo lực lượng biên phòng.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây cùng người dân và lực lượng Kiểm Lâm thả con mắc lưới về rùa biển. Ảnh: Hoàng Tá

Theo Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, đồi mồi và vích là các loài rùa biển quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Các loài này có tập tính lên bãi cát đẻ trứng theo mùa. Việc cứu hộ, thả lại tự nhiên những con vích mắc lưới góp phần bảo tồn quần thể rùa biển và duy trì cân bằng hệ sinh thái.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp với lực lượng chức năng thả hai con đồi mồi và vích về lại biển. Ảnh: Hoàng Tá

Trung tá Nguyễn Minh Nhông, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, khuyến cáo ngư dân khi phát hiện động vật biển quý hiếm mắc lưới cần thông báo cơ quan chức năng để xử lý, không nuôi nhốt hoặc tiêu thụ trái phép.

Hai ngày trước, ông Trương Vũ Bảo, cùng địa phương, cũng phát hiện một con đồi mồi và một con vích mắc lưới khi khai thác thủy sản trên biển. Sau khi đưa vào bờ giữ an toàn, ông đã liên hệ cơ quan chức năng để thả về biển.

Chúc Ly - Hoàng Tá