Thả diều gây chập điện có bị phạt không?

Gần khu tôi ở có bãi đất trống, phía trên là đường điện cao thế, nhưng chiều đến rất nhiều người cho trẻ em thả diều.

Có lần tôi thấy diều bay vướng vào dây điện dẫn đến bị chập. Có người thì bỏ luôn, nhưng cũng có trường hợp tìm mọi cách kéo xuống. Tôi thấy hành vi này quá nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn đến thả diều, nhất là dịp cuối tuần. Pháp luật quy định thế nào về trường hợp này và có bị xử phạt không? (Hong Van)

Luật sư tư vấn

Hành vi thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao thế bị cấm theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 14/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện.

Người thực hiện hành vi này nếu dẫn đến sự cố về lưới điện (chập điện, hỏa hoạn, mất điện trên diện rộng...) sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng theo Nghị định số 134/2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022 của Chính phủ. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (nơi có lưới điện) có thẩm quyền xử phạt.

Trên thực tế đã xảy ra nhiều sự cố chập điện do hành vi thả diều gây ra. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, gây mất an toàn lưới điện, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của chính người thả diều. Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức về an toàn lưới điện, chỉ thả diều ở những nơi được chính quyền địa phương cho phép.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật TNHH MTV Tapha