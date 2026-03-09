TH xây nhà máy thực phẩm tại TP HCM hơn 6.000 tỷ

Tập đoàn TH vừa khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch hơn 6.000 tỷ đồng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 (TP HCM), nhằm mở rộng sản xuất và tối ưu logistics.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha, với công suất thiết kế gần một triệu tấn sản phẩm mỗi năm. Cơ sở này sẽ sản xuất sữa, đồ uống và thực phẩm sạch, trở thành một trong những trung tâm chế biến lớn của tập đoàn tại khu vực phía Nam.

Dự án triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn một có vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và vận hành trong quý I/2027. Nhà máy tập trung chế biến các sản phẩm từ sữa tươi của hệ thống trang trại TH, với khoảng 20 dây chuyền tự động và công nghệ chiết rót vô trùng Aseptic, giúp giữ được dưỡng chất từ nguyên liệu tươi mà không cần chất bảo quản.

Lễ khởi công nhà máy của TH tại TP HCM sáng 9/3. Ảnh: Thi Hà

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, cho biết nhiều nhà máy hiện hữu đang hoạt động với công suất cao trong khi doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động và chuỗi cung ứng toàn cầu tiềm ẩn rủi ro gián đoạn, việc đầu tư thêm cơ sở chế biến tại phía Nam giúp công ty chủ động hơn trong sản xuất và bổ sung công suất.

"Đặt nhà máy tại TP HCM giúp chúng tôi giảm đáng kể chi phí logistics. Hiện khoản này chiếm dưới 10% tổng chi phí sản xuất, tùy từng thời điểm", ông nói.

Ngoài thị trường trong nước, sản phẩm TH đã xuất khẩu sang Trung Quốc, Philippines, Campuchia và Malaysia, trong đó Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu tại nước này gần đây có xu hướng giảm khi họ tăng đầu tư phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trong nước...

Theo doanh nghiệp, dù mở rộng xuất khẩu, thị trường nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu. Năm 2025, doanh thu của TH đạt gần 30.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số.

Ông Hải cho rằng ngành sữa Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển khi mức tiêu thụ bình quân hiện khoảng 31-32 lít mỗi người một năm, thấp hơn đáng kể so với nhiều nước trong khu vực như Singapore hay Thái Lan, nơi mức tiêu thụ đã vượt 50 lít mỗi người mỗi năm.

Thi Hà