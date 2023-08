TH true Milk tặng quà cho người thu gom vỏ hộp sữa

Người tiêu dùng mang vỏ hộp sữa giấy TH true Milk hoặc bất cứ nhãn sữa nào khác tới các cửa hàng TH true mart sẽ có cơ hội được nhận quà tặng là các lốc sữa, từ 15/8 - 31/12.

Tập đoàn TH phối hợp cùng Tetra Pak Việt Nam triển khai chương trình "Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh 2023" nhằm góp phần hình thành ý thức và thói quen trong cộng đồng về thu gom tái chế, chung tay bảo vệ môi trường. Đây là chương trình thường niên quen thuộc của TH true Milk. Năm nay, 20 cửa hàng TH true mart trên địa bàn Hà Nội và TP HCM cùng tham gia hoạt động này.

"Thu gom vỏ hộp - lan tỏa sống xanh" là chương trình quen thuộc của TH true Milk nhằm tạo dựng thói quen thu gom và tái chế bao bì cho người tiêu dùng. Ảnh: TH

Để tham gia chương trình, người tiêu dùng chỉ cần vệ sinh và gấp gọn vỏ hộp sữa giấy các loại đã qua sử dụng, không phân biệt nhãn hiệu hay nhà sản xuất, và mang tới một trong 20 cửa hàng trong danh sách công bố để TH thu gom. Thời gian thu gom được thực hiện vào khung giờ từ 8h sáng đến 17h chiều tất cả các ngày trong tuần, từ ngày 15/8 đến 31/12.

Tại khu vực thu gom, khách hàng chỉ cần quét mã QR code là có thể tham dự vòng quay may mắn để có cơ hội nhận quà vào mỗi tuần. Điểm đặc biệt so với mọi năm là năm nay, ban tổ chức không giới hạn số lượng vỏ hộp thu gom tối thiểu mỗi lần để có thể được nhận lượt tham gia vòng quay may mắn.

Sau khi khách hàng nhập thông tin thu gom theo hướng dẫn, mỗi tuần, hệ thống sẽ tự động lựa chọn những người may mắn để trao một phần quà khuyến khích. Ngay khi xác nhận được mã số trúng thưởng của tuần, hệ thống sẽ tự động gửi mã E-coupon trúng thưởng tới tin nhắn theo số điện thoại của khách hàng đăng ký tham gia chương trình. Mỗi tuần, có 600 mã E-coupon (có điều kiện sử dụng tại cửa hàng) đổi một lốc sữa TH true Milk Hilo giàu canxi-ít béo sẽ được gửi tới các khách hàng may mắn.

Sữa tươi tiệt trùng TH true Milk Hilo - quà tặng của chương trình. Ảnh: TH

Đại diện TH cho biết, thành phần cấu tạo của vỏ hộp sữa giấy bao gồm 75% giấy, 4% nhôm và 21% polymer. Trong đó, lớp polymer là loại vật liệu có thời gian phân hủy lên đến hàng trăm năm. Thông qua quá trình tái chế, bột giấy thu hồi từ vỏ hộp sữa sẽ dùng làm nguyên liệu sản xuất cho các sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng như thùng carton, túi giấy, sổ tay, giấy gói quà... Thành phần nhôm và polymer trở thành nguyên liệu sản xuất tấm lợp sinh thái. Theo tính toán của các chuyên gia, trung bình cứ cứ 8.000 vỏ hộp sữa sẽ tái chế được một tấm lợp sinh thái.

Trước đó, năm 2022, chương trình thu gom vỏ hộp sữa tại hệ thống TH true mart đã thu hút hơn 15.000 khách hàng hưởng ứng, thu gom được gần 320.000 vỏ hộp sữa để tái chế. Kéo dài thời gian chương trình thu gom vỏ hộp (từ 2 tháng năm 2022 lên gần 5 tháng trong năm 2023), Tập đoàn TH muốn góp phần thúc đẩy hành động thu gom, tái chế bao bì sản phẩm trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu rác thải, lan tỏa lối sống xanh.

Coi trọng phát triển bền vững, ngoài việc chăm chút cho các sản phẩm "hoàn toàn từ thiên nhiên" và "vì sức khỏe cộng đồng", tập đoàn TH còn triển khai nhiều hoạt động và giải pháp bảo vệ môi trường. Cụ thể, doanh nghiệp là thành viên sáng lập của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), Liên minh doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E), tham gia các hoạt động của Liên minh các nhà bán lẻ giảm thiểu rác thải nhựa...

Hệ thống cửa hàng TH true mart đã sử dụng hoàn toàn túi sinh học thân thiện với môi trường. TH cũng ứng dụng giải pháp thìa sữa chua từ nguyên liệu thân thiện hơn với môi trường, giảm cung ứng 50% số lượng thìa sữa chua đi kèm để khuyến khích thói quen hạn chế rác thải nhựa dùng một lần. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thực hiện nhiều giải pháp trong sản xuất như giảm khối lượng chai nhựa và giảm độ dày nhãn mác nhựa, bỏ màng co plastic nắp chai. TH ước tính điều này giúp giảm sử dụng nhựa, giảm phát thải rác thải nhựa hàng nghìn tấn mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng tài trợ cho các dự án bảo tồn đa dạng sinh học, hợp tác với các tổ chức như tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)...

"Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh" tại cửa hàng TH true mart. Ảnh: TH

Sữa tươi tiệt trùng TH true Milk Hilo - quà tặng của chương trình - là sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ sữa tươi trang trại, sạch, theo chuẩn của trang trại TH, hàm lượng canxi tăng 70% (bổ sung canxi sữa cao cấp) so với sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH true Milk, giảm 60% hàm lượng chất béo, không lactose, không đường tinh luyện.

"Đây là sản phẩm dễ tiêu hóa, phù hợp với những người bất dung nạp lactose, những người cần tăng cường canxi trong các giai đoạn phát triển, hay người cần giữ gìn, cải thiện vóc dáng, người thừa cân, béo phì", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Diệp Chi