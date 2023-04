TH gia nhập thị trường sữa lúa mạch

Sản phẩm TH true Chocomalt Mistori ra mắt vào cuối tháng 4 này đánh dấu việc gia nhập thị trường sữa lúa mạch của tập đoàn TH.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đưa ra thị trường sữa cacao lúa mạch TH true Chocomalt Mistori nằm trong chiến lược liên tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn. Danh mục sản phẩm của đơn vị hiện nay đa dạng từ sữa tươi tiệt trùng, thanh trùng, sữa hạt, sữa chua, kem, sữa trái cây, các sản phẩm bơ và phomat tự nhiên... đến các loại đồ uống giải khát, nước tinh khiết, nước gạo rang và trà thảo dược.

Sữa cacao lúa mạch TH true Chocomalt Mistori được bày bán tại một cửa hàng TH true Mart tại Hà Nội cuối tháng 4. Ảnh: Lê Thanh

Dòng sản phẩm lúa mạch hiện ghi nhận nhiều tân binh trong nước và ngoại nhập thời gian qua. TH vẫn tự tin vào tiềm năng phát triển sản phẩm mới bởi tập đoàn đã có mạng lưới phân phối và tệp khách hàng lớn.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, điểm khác biệt lớn của dòng sản phẩm mới này là doanh nghiệp chủ động nguyên liệu đầu vào. Đó là sữa tươi sạch nguyên chất thu hoạch từ các trang trại TH, trong đó, trang trại tại Nghệ An đã được tổ chức World Records Union chứng nhận là cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới (năm 2020). Bên cạnh đó, các nguyên liệu khác cũng hoàn toàn tự nhiên, gồm chiết xuất lúa mạch cùng cacao - thành phần quan trọng làm nên hương vị lôi cuốn đặc trưng. Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, phụ gia hay hương liệu tổng hợp. TH true Chocomalt Mistori còn được bổ sung bộ vi chất (theo công thức khoa học mang thương hiệu Topkid của TH), gồm vitamin B6, B12, acid folic và calci hỗ trợ phát triển não bộ và chiều cao.

Đại diện TH cho biết, thức uống được nghiên cứu và phát triển để trở thành thực phẩm bổ sung hiệu quả và tiện lợi cho trẻ tại nhiều thời điểm trong ngày: bữa sáng, khi ở trường, khi đi chơi, khi hoạt động thể chất. "Sản phẩm cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên dành cho trẻ, đặc biệt ở giai đoạn 6-12 tuổi", vị đại diện nói. Đây là thời kỳ trẻ cần rất nhiều năng lượng cho các hoạt động học tập và thể chất với cường độ, tần suất tăng rõ rệt so với lứa tuổi trước đó.

Để thu hút thiếu niên - nhi đồng, sản phẩm được phát triển với cảm hứng từ những câu chuyện kỳ thú vốn luôn hấp dẫn các em. Cùng với việc ra mắt sản phẩm, TH sáng tạo nên một cuộc phiêu lưu với những nhân vật như cậu bé Thần ở tinh cầu Chocomalt, cây cacao thiêng và các cô bé, cậu bé từ Địa cầu. Bao bì của sản phẩm mang màu xanh đậm với hình ảnh bộ ba nhân vật nổi bật.

"Mistori là kết hợp của từ Mystery và Story trong tiếng Anh với ý nghĩa TH mong muốn được trở thành một phần trong hành trình chinh phục và tạo nên các câu chuyện kỳ thú của trẻ", đại diện thương hiệu lý giải.

TH true Chocomalt Mistori ra mắt thị trường với hai dung tích bao bì 110 ml và 180 ml, tiện lợi cho trẻ mang theo khi đi học, đi dã ngoại, đi chơi thể thao...

Theo doanh nghiệp, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sử dụng công nghệ tiệt trùng UHT giúp loại bỏ các vi sinh vật gây hại nhưng vẫn giữ tối đa dưỡng chất và hương vị tự nhiên. Với công nghệ chiết rót vô trùng, sản phẩm được rót vào bao bì giấy đạt chuẩn tiệt trùng, gồm 6 lớp ngăn chặn vi sinh vật xâm nhập. Nhờ đó, sản phẩm được bảo đảm trong 8 tháng (kể từ ngày sản xuất) cả khi bảo quản ở nhiệt độ thường.

Bộ ba nhân vật đồng hành cùng sữa cacao lúa mạch TH true Chocomalt Mistori. Ảnh: Lê Thanh

Không chỉ tại Việt Nam, sữa lúa mạch cũng đang có xu hướng phát triển trên toàn thế giới. Dự báo thị trường các sản phẩm thay thế sữa (gồm sữa chua, sữa hạt, sữa trái cây, phô-mai, bơ, sữa lúa mạch...) do The Insight Partners công bố hồi tháng 11/2022 sẽ đạt hơn 51 tỷ USD vào năm 2028, so với con số 28 tỷ USD của năm 2022. Báo cáo dự kiến thị trường đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,6% trong thời gian này.

Với riêng dòng sữa lúa mạch, theo báo cáo của Mordor Intelligence (Công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Ấn Độ), quy mô toàn cầu từ 2018-2028 đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng hàng năm 8,6%. Châu Á Thái Bình Dương là thị trường lớn nhất và dự kiến sẽ là thị trường khu vực phát triển nhanh nhất trong giai đoạn dự báo.

Ngoài xu hướng chọn lối sống lành mạnh của người tiêu dùng, Mordor Intelligence đánh giá việc mở rộng danh mục sản phẩm của các công ty sữa sẽ tác động tích cực đến tăng trưởng thị trường khu vực. Quá trình đô thị hóa, sở thích của người tiêu dùng thay đổi và thu nhập khả dụng của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng là yếu tố sẽ thúc đẩy nhu cầu về sữa lúa mạch.

Hoàng Anh