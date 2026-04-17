TH đồng hành phát triển nguồn nhân lực vùng biên Quảng Ngãi

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH triển khai chuỗi hoạt động tài trợ giáo dục, an sinh xã hội, tuyển dụng nhân sự tại Quảng Ngãi, đặc biệt là vùng biên giới Mô Rai, giữa tháng 4.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, với sự đồng hành của Tập đoàn TH vừa trao gói tài trợ 150 triệu đồng cho Trường Cao đẳng Kon Tum nhằm cung cấp học bổng và hỗ trợ dự án khởi nghiệp cho sinh viên. Hai đơn vị cũng dành 200 triệu đồng cho Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum để tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm và hỗ trợ nhóm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ký kết thỏa thuận tài trợ đối với xã Mô Rai, Quảng Ngãi, với sự đồng hành của Tập đoàn TH. Ảnh: Tập đoàn TH

Tại xã vùng biên Mô Rai, Quỹ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương giải ngân gói an sinh xã hội trị giá 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí này dùng để khoan giếng nước sạch, trang bị máy phun thuốc diệt muỗi và tặng học bổng sinh hoạt phí cho học sinh nghèo. Trước đó, vào đầu năm 2026, Tập đoàn TH cũng đóng góp 100 triệu đồng mua sắm thiết bị máy tính, máy in nhằm giúp các thôn, làng tại Mô Rai đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ tài chính, Tập đoàn TH ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Cao đẳng Kon Tum và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Doanh nghiệp sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình cập nhật chương trình đào tạo bám sát thực tiễn, tổ chức tập huấn kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên thực tập. Tập đoàn cam kết ưu tiên tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở này, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái nhân lực tại chỗ chất lượng cao.

Chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng và giáo dục gắn liền với chiến lược phát triển dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao do Tập đoàn TH triển khai tại Mô Rai. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.544 tỷ đồng, đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn thiện các hạng mục. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ quản trị đàn bò tiên tiến từ Israel, tự động hóa cao và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được kỳ vọng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và giữ chân nguồn nhân lực trẻ ngay tại địa phương.

Dự án tại Mô Rai phát triển theo mô hình chuỗi sản xuất khép kín "từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch" mà TH áp dụng thành công với cụm trang trại tập trung quy mô 1,2 tỷ USD tại Nghệ An. Hiện tại, tổng đàn bò chăn nuôi tập trung tại các trang trại của doanh nghiệp trên toàn quốc đạt gần 75.000 con.

Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành dự án Mô Rai, Tập đoàn TH khởi động chiến dịch tuyển dụng từ đầu năm. Doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự cho hàng loạt vị trí đa dạng như kỹ thuật, thú y, vận hành trang trại, chế biến thức ăn, bảo trì, hành chính nhân sự và an toàn lao động. Chiến dịch này mở ra cơ hội việc làm cho nhiều nhóm lao động, đặc biệt là lực lượng sinh viên vừa tốt nghiệp tại địa phương và các khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Sỹ Hậu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bò sữa Nông nghiệp Công nghệ cao Kon Tum, cho biết doanh nghiệp luôn sẵn sàng tiếp nhận lao động bản địa. Tập đoàn không chỉ dừng lại ở khâu tuyển dụng, còn trực tiếp đầu tư đào tạo bài bản từ sớm. Động thái này giúp người lao động nắm bắt và làm chủ các nền tảng công nghệ cao, qua đó duy trì công việc ổn định và gắn bó lâu dài với dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là tạo ra một thế hệ nông dân mới trong thời đại số, có mức thu nhập tốt và chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao ngay trên quê hương mình.

Tập đoàn TH sở hữu cụm trang trại tập trung khép kín lớn nhất thế giới tại Nghệ An (Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận năm 2020). Ảnh: Tập đoàn TH

Bên cạnh việc ưu tiên nhân sự địa phương, dự án vẫn rộng cửa chào đón những lao động trẻ trên cả nước có định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Tập đoàn TH chiếm thị phần lớn trong phân khúc sữa tươi tại thị trường Việt Nam, đồng thời xuất khẩu đa dạng các sản phẩm sữa, đồ uống, đồ uống thảo dược tới 12 quốc gia. Đơn vị đang áp dụng triệt để mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm giảm thiểu phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Thanh Thư