TGĐ SJ Group: 'Đô thị cần được phát triển như một thực thể sống'

Theo ông Trần Như Trung, Tổng giám đốc SJ Group, phát triển đô thị thông minh, bền vững cần được tiếp cận như một thực thể sống, thay vì tổ chức theo các mảng chức năng tách rời.

Phát biểu tại hội thảo về quy hoạch đô thị thông minh chiều 17/12 tại Hà Nội, ông Trung cho rằng nhiều khu công nghệ và đô thị trước đây chưa đạt kỳ vọng do cách tiếp cận phân mảnh. Các chức năng như công nghệ, nhà ở, giáo dục, thương mại, văn hóa - thể thao thường được bố trí tách biệt, thiếu sự kết nối. "Khi đô thị bị cắt lát, các cấu phần khó vận hành hiệu quả", ông nói.

Ông Trần Như Trung, Tổng giám đốc SJ Group tại Hội thảo Xây dựng quy hoạch đô thị thông minh Tiến Xuân. Ảnh: SJ Group

Từ góc nhìn nhà phát triển, đại diện SJ Group cho rằng đô thị chỉ thực sự sống động khi các hoạt động diễn ra suốt 24h, lấy con người làm trung tâm. Không gian sống cần đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, làm việc, học tập, sinh hoạt văn hóa - xã hội, thể thao và môi trường sống để cư dân gắn bó lâu dài.

Đồng quan điểm, TS. KTS Lưu Đức Minh, Phó giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng cán bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng), cho rằng bản chất của đô thị thông minh không nằm ở các giải pháp công nghệ đơn lẻ, mà ở tư duy phát triển bền vững, gắn kết giữa con người, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Theo ông Minh, ùn tắc, ngập úng và ô nhiễm tại nhiều đô thị hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ tư duy phát triển thiếu tôn trọng hệ sinh thái. Ông nhấn mạnh đô thị thông minh không phải là đích đến công nghệ, mà là phương thức vận hành bền vững, cần được xây dựng trên nền tảng quy hoạch và hạ tầng căn bản.

Từ đó, chuyên gia này cho rằng các đô thị cần chuyển đổi tư duy phát triển, từ bê tông hóa sang tôn trọng nước và tự nhiên, từ chống ngập sang chung sống với nước, hướng tới những đô thị có khả năng tự vận hành, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và di chuyển lâu dài của cư dân.

TS. KTS Lưu Đức Minh, Phó giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng cán bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng). Ảnh: SJ Group

Trên cơ sở những quan điểm này, khi triển khai khu đô thị Tiến Xuân và tham gia phát triển không gian Hòa Lạc, SJ Group lựa chọn mô hình tích hợp, coi dự án là một bộ phận hữu cơ của tổng thể đô thị công nghệ. Khu đô thị có quy mô hơn 1.200 ha, dự kiến tích hợp các chức năng nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại và tiện ích đô thị, nhằm tạo lập môi trường sống gắn với làm việc, học tập và nghiên cứu.

Dự án hướng tới phục vụ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư và sinh viên đang học tập, làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng "mềm" như các khu R&D, trung tâm dữ liệu và dự án công nghệ cao, qua đó bảo đảm đô thị có thể vận hành liên tục.

Bên cạnh mô hình phát triển, dự án còn được hậu thuẫn bởi hệ thống kết nối vùng. Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, với các ga Trại Mới, Tiến Xuân và Thạch Bình, được xem là lợi thế về giao thông công cộng, giúp khu đô thị gắn kết với trục phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

ThS. KTS Đinh Văn Bình, Giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhấn mạnh Tiến Xuân sở hữu địa thế đặc biệt khi nằm giữa không gian tự nhiên và trục phát triển công nghệ - giáo dục Hòa Lạc, tạo tiền đề thuận lợi để hình thành một mô hình đô thị tích hợp, hài hòa giữa phát triển hiện đại và bản sắc cảnh quan.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng việc khai thác các lợi thế sẵn có cần đi cùng nguyên tắc tôn trọng điều kiện tự nhiên. Đây được xem là yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng định hướng quy hoạch, đồng thời là nền tảng để hình thành bản sắc riêng cho khu đô thị.

SJ Group ký kết hợp tác cùng với Perkins Eastman, xây dựng quy hoạch tổng thể cho dự án Tiến Xuân. Ảnh: SJ Group

Cũng theo định hướng này, tại hội thảo, SJ Group ký kết hợp tác với Perkins Eastman - đơn vị tư vấn quy hoạch và kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, nhằm tham gia xây dựng quy hoạch tổng thể cho khu đô thị Tiến Xuân.

Ông Bradford Perkins, Chủ tịch Perkins Eastman, cho biết doanh nghiệp sẽ kế thừa kinh nghiệm từ các mô hình đã triển khai trên thế giới, song không sao chép, mà điều chỉnh phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tầm nhìn phát triển dài hạn của khu vực Hòa Lạc.

Ông Bradford Perkins, Chủ tịch Perkins Eastman. Ảnh: SJ Group

Với kinh nghiệm triển khai nhiều mô hình đô thị thông minh - bền vững tại các Khu công nghệ cao và Khu đô thị Đại học danh tiếng trên thế giới, Perkins Eastman cùng SJ Group hướng tới một đô thị vận hành hiệu quả, giàu sức sống và lấy con người làm trung tâm.

Hội thảo "Xây dựng quy hoạch đô thị thông minh Tiến Xuân" do SJ Group tổ chức tại VICC, Nam An Khánh, nhằm chia sẻ các định hướng phát triển đô thị thông minh, bền vững, làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu và lập quy hoạch khu đô thị Tiến Xuân trong tổng thể không gian phát triển Hòa Lạc.

Song Anh