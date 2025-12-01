Texas trở thành trung tâm công nghệ logistics lạnh của Mỹ

MỹĐầu tư mạnh vào kho lạnh và giám sát số giúp Texas vươn lên thành trung tâm logistics lạnh của Mỹ, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ.

Texas đang nổi lên như một trong những trung tâm quan trọng nhất của Mỹ về logistics chuỗi lạnh, nhờ dòng vốn đầu tư lớn vào hệ thống kho lạnh thế hệ mới và các nhà kho được giám sát số hóa. Hạ tầng hiện đại này giúp bang hỗ trợ hiệu quả chuỗi cung ứng dược phẩm, nông sản tươi và thương mại điện tử - những lĩnh vực có nhu cầu vận chuyển hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ tăng mạnh.

Bên cạnh đó, lợi thế địa lý giúp Texas trở thành đầu mối chiến lược của ngành. Mạng lưới đường cao tốc, đường sắt và sân bay quốc tế kết nối bang với hầu hết thị trường lớn tại Mỹ, trong khi các cảng biển Houston và Corpus Christi tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhạy cảm nhiệt độ. Vị trí gần Mexico cũng góp phần thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ.

Nhiều công ty hậu cần chuỗi lạnh tốt nhất tại Texas đã thiết lập các tiêu chuẩn mới về hiệu quả và tính toàn vẹn của sản phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng dược phẩm và thương mại điện tử. Ảnh: RealCold

Tăng trưởng sản xuất, mở rộng thương mại điện tử và nguồn nông sản dồi dào đã đẩy nhu cầu kho lạnh tại Texas lên cao. Cùng với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giá đất hợp lý và hệ thống năng lượng mạnh, bang này tiếp tục thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn vào cơ sở logistics lạnh hiện đại và bền vững.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt nhiều thách thức. Dù được đầu tư hàng tỷ USD, mỗi năm có tới 20% thực phẩm và thuốc, thậm chí 50% vaccine thất thoát do bảo quản và vận chuyển kém hiệu quả. Chi phí năng lượng tăng, thiếu nhân sự kỹ thuật và quy định ngày càng nghiêm ngặt khiến việc duy trì chất lượng và tuân thủ trở nên khó khăn. Để ứng phó, các doanh nghiệp tại Texas đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa và hệ thống giám sát thời gian thực nhằm tăng hiệu quả vận hành.

Texas hiện quy tụ nhiều doanh nghiệp logistics lạnh hàng đầu, góp phần định hình mạng lưới vận tải hàng hóa kiểm soát nhiệt độ tại Mỹ. Trong đó, RealCold vận hành hơn 61 triệu feet khối kho lạnh đa nhiệt độ, cung cấp dịch vụ từ lưu trữ đến đóng gói và thương mại điện tử. Americold sở hữu hơn 239 cơ sở toàn cầu, tích hợp lưu trữ - xử lý - vận tải trên cùng hệ thống, cung cấp dữ liệu thời gian thực qua nền tảng i-3PL. Arcadia Cold triển khai các trung tâm mới với khả năng tự động hóa và hiệu quả năng lượng cao, hỗ trợ quản lý và thực hiện đơn hàng tập trung. Vertical Cold Storage và Frozen Logistics nổi bật với dịch vụ linh hoạt, đáp ứng nhanh nhu cầu bán lẻ, sản xuất và thương mại điện tử, cùng khả năng vận hành đa nhiệt độ trong một cơ sở.

Với sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, hạ tầng chiến lược và đầu tư mạnh mẽ, Texas đang trở thành chuẩn mực mới cho ngành logistics lạnh tại Mỹ. Các chuyên gia nhận định doanh nghiệp logistics nên đánh giá lại mạng lưới hiện tại và xem xét hợp tác với các nhà cung cấp tại Texas để tăng độ tin cậy, hỗ trợ tăng trưởng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Hải My (Theo FleetOwner)