Texas kiện nhà sản xuất thuốc Tylenol với cáo buộc 'lừa dối thai phụ'

Texas đệ đơn kiện nhà sản xuất Tylenol, cáo buộc hãng dược "lừa dối" khi tiếp thị thuốc giảm đau cho thai phụ "dù có nguy cơ gây tự kỷ, tăng động ở trẻ".

Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, thành viên đảng Cộng hòa, ngày 28/10 đệ đơn kiện lên tòa án bang Texas, cáo buộc Johnson & Johnson và Kenvue "tiếp thị gian dối" sản phẩm thuốc giảm đau Tylenol cho phụ nữ có thai.

Tylenol là tên thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến ở Bắc Mỹ, với hoạt chất chính là acetaminophen (paracetamol). Bên sở hữu thương hiệu này là tập đoàn Johnson & Johnson, trong khi công ty con Johnson & Johnson và Kenvue sản xuất và bán Tylenol từ năm 2023.

Thuốc giảm đau, hạ sốt Tylenol bày bán ở nhà thuốc New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Vụ kiện được đệ trình vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trong bài đăng trên Truth Social rằng phụ nữ mang thai không nên dùng loại thuốc không kê đơn này trừ khi "thực sự cần thiết", đồng thời cho rằng hầu hết trẻ em "không nên được cho dùng Tylenol vì bất kỳ lý do nào".

Ông cũng từng tuyên bố "dùng Tylenol là không tốt" và liên hệ loại thuốc này với nguy cơ tự kỷ. "Do đó, họ khuyến cáo phụ nữ nên hạn chế dùng Tylenol trong thai kỳ, trừ khi thực sự cần thiết về y tế, như bị sốt rất cao đến mức không thể chịu đựng được", ông Trump phát biểu tại họp báo ngày 22/9.

Trong khi nhiều chuyên gia y tế cho biết chưa có bằng chứng chắc chắn về nguy cơ như vậy, Tổng chưởng lý Paxton cáo buộc Johnson & Johnson và Kenvue vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của Texas khi không cảnh báo rủi ro tới người mua.

Ông Paxton cũng cáo buộc tập đoàn "chuyển giao một cách gian lận các nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ Tylenol" cho Kenvue.

"Các hãng dược lớn đã phản bội nước Mỹ bằng cách trục lợi từ cơn đau và bán thuốc bất chấp rủi ro. Những tập đoàn này đã nói dối trong nhiều thập kỷ, cố tình gây hại cho hàng triệu người", ông Paxton nói.

Texas là bang đầu tiên đệ đơn kiện sau tuyên bố hồi tháng 9 của chính quyền Trump. Các nhà sản xuất Tylenol đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ loại thuốc giảm đau này.

Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton phát biểu tại sự kiện ở Maryland năm 2024. Ảnh: AFP

"Paracetamol là lựa chọn giảm đau an toàn nhất cho phụ nữ mang thai những lúc cần thiết trong suốt thai kỳ. Nếu không có paracetamol, phụ nữ phải chịu đựng các tình trạng nguy hiểm hơn như sốt, có thể gây hại cho cả mẹ và bé, hoặc sử dụng các loại thuốc giảm đau thay thế có rủi ro cao hơn", tuyên bố từ Kenvue đáp lại vụ kiện của Paxton có đoạn.

Các tổ chức y tế hàng đầu cũng lên tiếng bảo vệ việc sử dụng Tylenol ở phụ nữ mang thai. Hiệp hội Sản phụ Mỹ (ACOG) gọi tuyên bố từ chính quyền Trump về Tylenol là "vô trách nhiệm".

"Tuyên bố sử dụng paracetamol trong thai kỳ gây tự kỷ không chỉ khiến các bác sĩ lâm sàng lo ngại mà còn bị xem là vô trách nhiệm, khiến thai phụ hoang mang, trong đó có nhiều người có thể cần dựa vào loại thuốc có lợi này trong thai kỳ", ACOG cho biết trong tuyên bố hồi tháng 9.

Đức Trung (Theo Guardian, AFP)