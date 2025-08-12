Tetra Pak: Việt Nam đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng khu vực

Thị trường F&B nội địa tăng trưởng cùng nhà máy Bình Dương hiện đại giúp Việt Nam thành điểm sản xuất chủ lực, giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng khu vực của Tetra Pak, theo Chủ tịch Adolfo Orive.

Thị trường thực phẩm và đồ uống (F&B) tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, nhu cầu về các loại bao bì an toàn, sáng tạo và thân thiện với môi trường cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu hướng này, Tetra Pak tiến hành mở rộng nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng tại Bình Dương giúp các doanh nghiệp F&B tiếp cận nguồn cung bao bì chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam.

Hiện, nhà máy Bình Dương có công suất lên tới hơn 30 tỷ bao bì mỗi năm để phục vụ cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, đáp ứng 97% nhu cầu. Nhà máy cũng phục vụ nhu cầu từ các quốc gia lân cận trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có các thị trường trọng điểm như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Australia và New Zealand.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Adolfo Orive, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tetra Pak đã chia sẻ về việc đầu tư mở rộng nhà máy, phân tích vai trò thị trường Việt trong bức tranh toàn cầu.

Ông Adolfo Orive phát biểu tại sự kiện khánh thành giai đoạn hai nhà máy Bình Dương vào đầu tháng 7. Ảnh: Tetra Pak

- Trong bối cảnh hiện nay, ngành bao bì sẽ chuyển dịch thế nào trong vòng 3-5 năm tới?

- Theo tôi, các xu hướng bao bì trong tương lai có thể sẽ tập trung vào: an toàn thực phẩm, đổi mới công nghệ, tối ưu trải nghiệm người dùng, sử dụng vật liệu được quản lý, khai thác có trách nhiệm, số hóa và tự động hóa quy trình, thúc đẩy phát triển bền vững. Hiện nay, 70% bao bì của chúng tôi được sản xuất từ vật liệu tái tạo, giúp giảm đáng kể lượng khí thải CO2.

Nhà máy tại Bình Dương đem tới các định dạng giải pháp bao bì sáng tạo cho người tiêu dùng. Ảnh: Tetra Pak

Song, bất kể xu hướng phát triển ra sao, an toàn thực phẩm vẫn luôn là trọng tâm cốt lõi của ngành bao bì và là yếu tố quyết định hiệu quả của mọi giải pháp đóng gói. Bên cạnh đó, bao bì cần mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường.

Điều khiến tôi hào hứng về tương lai chính là cơ hội dẫn dắt quá trình chuyển đổi toàn diện của hệ thống thực phẩm toàn cầu. Dựa trên quy mô, chuyên môn hiện có, chúng tôi đặt mục tiêu đem lại những tác động tích cực cho khách hàng và xã hội.

- Mục tiêu "tác động tích cực" cho xã hội là tầm nhìn chung của nhiều đơn vị. Tại Tetra Pak, điều này được hiện thực hóa ra sao?

- Trong những năm qua, Tetra Pak đầu tư khoảng 500 triệu Euro vào các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D). Các chương trình này cho thấy mức độ cam kết đối với đổi mới, phát triển bền vững và khả năng thích ứng nhu cầu đang thay đổi liên tục trong ngành công nghiệp F&B toàn cầu.

Những tiến bộ về kiến thức và công nghệ từ các hoạt động R&D của chúng tôi nhanh chóng được ứng dụng vào thị trường Việt Nam và khu vực thông qua các giải pháp thực tiễn, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Công ty giới thiệu thị trường các sản phẩm sáng tạo như Tetra Recart. Ảnh: Tetra Pak

- Những chiến lược trên ghi nhận kết quả thế nào?

- 6 năm trước (năm 2019), chúng tôi khánh thành dây chuyền sản xuất đầu tiên tại nhà máy Bình Dương. Khi đó, Tetra Pak nhận thấy Việt Nam là quốc gia có tiềm năng tăng trưởng, được thúc đẩy bởi sự quan tâm đến đổi mới và các sản phẩm thực phẩm chất lượng từ người tiêu dùng.

Trong vòng 6 năm, nhà máy Bình Dương đã vươn lên trở thành một trong những nhà máy hàng đầu của Tetra Pak trên toàn cầu. Công trình này có chất lượng và hiệu suất vận hành cao, đặc biệt là tinh thần tận tâm và cam kết của đội ngũ tại đây trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để mở rộng công suất, vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của toàn khu vực Đông Nam Á - nơi đang cần những nhà máy sản xuất hiện đại và công nghệ tiên tiến.

Các dự án sắp tới của chúng tôi sẽ mở rộng sang nhiều nhóm sản phẩm mới như: cà phê pha và trà uống liền, trà lạnh, bánh quy mặn (pretzel), đồ uống có nguồn gốc thực vật và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Các sản phẩm trên đều là những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng ưa chuộng mặt hàng sáng tạo, ưu tiên an toàn thực phẩm và chất lượng cao. Những yếu tố này đồng thời góp phần hỗ trợ phát triển nông nghiệp thông qua việc kéo dài hạn sử dụng và giảm lãng phí thực phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, hơn 350 nhân sự tại nhà máy Bình Dương của Tetra Pak đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao ở mọi giai đoạn phát triển sản phẩm. Nhà máy vận hành với công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển, kết hợp đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm tại chỗ, trở thành trung tâm sản xuất bao bì hiện đại, hội tụ giá trị về kỹ thuật và chất lượng.

Tại khu vực, Tetra Pak đang triển khai các công nghệ đóng gói tiên tiến, trong đó có dây chuyền đóng gói tốc độ cao, đạt công suất 40.000 bao bì mỗi giờ. Hệ thống này thiết lập chuẩn mực mới về hiệu suất và khả năng mở rộng trong ngành F&B.

Nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng tại Bình Dương được trang bị hệ thống máy móc hiện đại. Ảnh: Tetra Pak

- Trong đó có dấu ấn nào nổi bật nhất tại thị trường Việt Nam?

- Tại Việt Nam, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Tetra Pak. Trong suốt đại dịch Covid-19, nhà máy tại Việt Nam vẫn duy trì hoạt động liên tục, nhiều nhân viên đã tình nguyện ở lại làm việc tại chỗ trong các lều dã chiến để đảm bảo nguồn cung ứng bao bì thực phẩm không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, việc duy trì tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt cũng thể hiện cam kết lâu dài của công ty đối với an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, việc mở rộng sản xuất tại địa phương và trong khu vực APAC là đặc biệt quan trọng. Hoạt động sản xuất tại Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng hiệu quả cho cả thị trường nội địa, lẫn các quốc gia lân cận.

Chúng tôi cũng mở rộng nhà máy Tetra Pak Bình Dương, nâng công suất lên tới hơn 30 tỷ bao bì mỗi năm. Dự án mở rộng giúp công ty thể hiện vị thế là một trong những nhà sản xuất lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời giúp chúng tôi đảm bảo chất lượng luôn được kiểm soát ở mức cao nhất.

- Trong tương lai, điều gì giúp Tetra Pak tự tin tiếp tục mở rộng tại Việt Nam?

- Theo tôi, lực lượng dân số trẻ cùng tỷ lệ sử dụng internet cao và văn hóa cà phê sôi động góp phần tạo nên thị trường đầy năng động và đổi mới tại Việt Nam. Thế hệ người tiêu dùng hiện đại cũng chú trọng đến dinh dưỡng và chất lượng. Đây cũng chính là thế mạnh và trọng tâm ưu tiên của chúng tôi.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển nông nghiệp của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của công ty trong việc cung cấp thực phẩm an toàn và bền vững.

Hoàng Đan