Tetra Pak mở rộng giải pháp bền vững ngành cà phê uống liền

Tetra Pak giới thiệu mô hình End-to-End kết hợp công nghệ chế biến, quy trình đóng gói linh hoạt trong bao bì giấy tiệt trùng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, giảm phát thải.

Giải pháp được doanh nghiệp giới thiệu tại triển lãm Coffee Expo Vietnam 2025 diễn ra từ 30/10 đến 1/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ hơn 150 doanh nghiệp, thương hiệu trong, ngoài nước. Sự kiện được xem là điểm hẹn lớn nhất của ngành cà phê, đồ uống Việt Nam, nơi quy tụ những xu hướng và công nghệ định hình tương lai của ngành hàng tỷ USD này. Tại triển lãm, với chủ đề "Tăng trưởng bền vững cùng carton", Tetra Pak giới thiệu các giải pháp mới nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành đồ uống.

Gian hàng Tetra Pak tại Coffee Expo 2025 thu hút nhiều doanh nghiệp và khách tham quan. Ảnh: Tetra Pak

Giải pháp toàn diện (hay còn gọi là End-to-End solution) giúp doanh nghiệp ngành cà phê và trà uống liền tại Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, linh hoạt, tối ưu chi phí. Mô hình này kết hợp công nghệ chế biến tiên tiến, quy trình đóng gói hiện đại trong bao bì giấy tiệt trùng, hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, và duy trì chất lượng đồng nhất.

Tetra Pak xây dựng E2E trên ba trụ cột gồm: đổi mới sản phẩm, tối ưu sản xuất và phát triển bao bì bền vững. Doanh nghiệp có thể phát triển công thức tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Bloom., áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến từ Thụy Điển để giảm chi phí sở hữu, đồng thời sử dụng bao bì giấy làm từ vật liệu tái tạo, nhẹ và có thể tái chế phù hợp kỳ vọng của người tiêu dùng hiện đại.

Bà Nguyễn Thủy, Giám đốc Marketing Tetra Pak Việt Nam, cho biết người tiêu dùng hiện ưa chuộng sự tiện lợi và đa dạng hương vị, đặc biệt với cà phê uống liền, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp F&B mở rộng danh mục sản phẩm. Tại triển lãm Coffee Expo 2025, đơn vị nhận thấy nhiều doanh nghiệp Việt đang tìm kiếm giải pháp giúp đưa sản phẩm ra thị trường nhanh, kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng đồng nhất. "Giải pháp chế biến và đóng gói cà phê, trà trong bì giấy tiệt trùng của chúng tôi được quan tâm bởi tính linh hoạt, khả năng sản xuất quy mô công nghiệp với chi phí đầu tư ban đầu tối ưu", bà Thủy nói.

Việc giới thiệu giải pháp này được xem là bước đi chiến lược của Tetra Pak trong bối cảnh phân khúc cà phê uống liền đang được dự đoán trở thành "làn sóng mới" của ngành F&B Việt Nam. Theo báo cáo Mordor Intelligence (2024) và Tổ chức Cà phê Quốc tế, Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đồng thời nằm trong nhóm thị trường RTD phát triển nhanh nhất với tốc độ trung bình 16-18% một năm giai đoạn 2024-2029. Khảo sát InsightAsia 2025 cho thấy 75% người tiêu dùng uống cà phê để nạp năng lượng, trong khi 68% thưởng thức vì hương vị. Gen Z và Millennials là nhóm tiêu dùng chủ lực, yêu thích sản phẩm tiện lợi, dễ mang theo, đa dạng hương vị.

Cùng với sự thay đổi hành vi tiêu dùng, ba xu hướng chính đang dẫn dắt thị trường là tiện lợi, trải nghiệm và phát triển bền vững. Người tiêu dùng tìm kiếm các loại đồ uống an toàn cho sức khỏe, mang lại trải nghiệm cao cấp nhưng phù hợp nhịp sống nhanh. Theo khảo sát của Tetra Pak, các công thức cà phê nhẹ, êm dịu, kết hợp trái cây hoặc nguyên liệu có nguồn gốc thực vật đang được ưa chuộng. Song song đó, yếu tố phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn: 57,4% người tiêu dùng sẵn sàng chọn sản phẩm có bao bì làm từ vật liệu có thể tái chế nếu giá tương đương và 41,1% chấp nhận trả cao hơn cho sản phẩm bền vững (Vietnam Report, 2024).

Các hương vị cà phê uống liền đa dạng, đóng gói trong bao bì giấy tiệt trùng, do Trung tâm Bloom. phát triển, đã được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Tetra Pak

Bà Thủy cho biết thêm, trong ba ngày của triển lãm, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom. của Tetra Pak cũng giới thiệu các dòng cà phê với giải pháp toàn diện, nhận được nhiều phản hồi tích cực của các đối tác tham quan. "Ngoài ra, chúng tôi nhận được nhiều quan tâm từ doanh nghiệp cho mảng thử nghiệm nhỏ cũng như kết nối họ với các đối tác gia công đạt chuẩn. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp kiểm chứng thị trường nhanh, tối ưu nguồn lực và xây dựng nền tảng vận hành bền vững ngay từ đầu", bà Thủy nói.

Bên cạnh khu vực trưng bày, Tetra Pak còn tổ chức Barista Show do Nam & Quyên Station trình diễn, giới thiệu nhiều công thức cà phê và trà uống liền mới. Ngoài ra, chương trình livestream "Xu hướng kinh doanh cà phê uống liền" trên fanpage Tetra Pak Việt Nam, với sự tham gia của nghệ sĩ Đinh Tiến Đạt (Mr. Dee) cùng các chuyên gia trong ngành, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan và doanh nghiệp.

Hoạt động trình diễn công thức cà phê và trà uống liền tại gian hàng của đơn vị trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: Tetra Pak

Theo bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng giám đốc Tetra Pak Việt Nam, triển lãm Coffee Expo năm nay cho thấy bức tranh tích cực của ngành cà phê Việt Nam. Phân khúc cà phê uống liền đang được các doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh, nhờ sự gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm tiện lợi, an toàn, đa dạng hương vị, bắt kịp xu hướng tiêu dùng và sử dụng bao bì giấy bền vững - đặc biệt từ giới trẻ đô thị. "Tôi tin rằng cà phê uống liền sẽ là động lực tăng trưởng mới của ngành F&B trong những năm tới, lĩnh vực kết hợp được cả giá trị nông sản, công nghệ đóng gói - chế biến cùng năng lực sáng tạo hương vị vượt trội", bà Giang nhấn mạnh.

Với hơn 70 năm kinh nghiệm toàn cầu và 30 năm tại Việt Nam, Tetra Pak là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm - đồ uống. Thông qua công nghệ chế biến và đóng gói hiện đại, đơn vị hỗ trợ phát triển cà phê uống liền theo hướng hiện đại, giá trị cao cũng như thúc đẩy ngành F&B phát triển bền vững.

Bloom. là trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Tetra Pak tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện công thức cho các sản phẩm đồ uống tiện lợi như cà phê, trà và các dòng đồ uống liền khác. Tại đây, doanh nghiệp có thể tiến hành thử nghiệm quy mô nhỏ, đánh giá chất lượng cảm quan và kết nối với các đối tác gia công (co-manufacturer) đạt chuẩn quốc tế trước khi thương mại hóa sản phẩm.

Hoàng Đan