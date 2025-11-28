Tetra Pak cung cấp công nghệ chế biến, đóng gói cho ngành FSN

Tetra Pak đặt nhà máy và trung tâm R&D tại Việt Nam, cung cấp hệ thống phối trộn chân không, bao bì tiệt trùng 6 lớp, đáp ứng đặc thù ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng (FSN).

Đại diện Tetra Pak cho biết, nhu cầu thức uống hỗ trợ dinh dưỡng đang tăng nhanh, tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất đồng thời đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, khiến công nghệ chế biến và đóng gói ngày càng quan trọng. Sản phẩm FSN vốn có công thức dinh dưỡng chuyên biệt, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ trong toàn bộ quy trình - từ chế biến, tiệt trùng đến đóng gói để sản phẩm đảm bảo an toàn và giữ giá trị dinh dưỡng. Đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp với bề dày về chế biến và đóng gói, đã ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển nhằm tối ưu chất lượng cho sản phẩm FSN.

Loạt sản phẩm thức uống hỗ trợ dinh dưỡng sử dụng bao bì do Tetra Pak cung cấp. Ảnh: Tetra Pak

70 năm có mặt trên toàn cầu và hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Tetra Pak đồng hành nhiều thương hiệu trong và ngoài nước tạo ra các sản phẩm thức uống hỗ trợ dinh dưỡng trên thị trường. Về sản xuất, đơn vị đưa vào hệ thống phối trộn chân không hạn chế tiếp xúc với oxy, bảo toàn hàm lượng protein và vitamin trong sản phẩm. Công nghệ tiệt trùng UHT xử lý thực phẩm ở nhiệt độ và thời gian phù hợp, loại bỏ vi sinh vật gây hại đồng thời duy trì sự ổn định, chất lượng dinh dưỡng trong suốt thời hạn sử dụng mà không cần dùng chất bảo quản.

Ở cấp độ vận hành, độ chính xác trong định lượng từng thành phần là yếu tố then chốt đối với các sản phẩm FSN. Tetra Pak đảm bảo điều này thông qua hệ thống tự động hóa và định lượng vô trùng, giảm thiểu sai số thủ công và đáp ứng những công thức phức tạp nhất. Các giải pháp chuyên sâu như bổ sung đạm trong dây chuyền sản xuất hoặc công nghệ lọc màng được thiết kế để xử lý nguyên liệu nhạy cảm. Nhờ công nghệ định lượng chính xác và kiểm soát vô trùng, hãng đã hợp tác các nhà sản xuất quốc tế để phát triển sản phẩm sữa lắc chứa đúng 30 gram protein mỗi khẩu phần.

Sau sản xuất, đóng gói giữ vai trò quan trọng, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng. Bao bì tiệt trùng 6 lớp của Tetra Pak được thiết kế như một hệ thống bảo vệ nhiều tầng: lớp giấy tạo độ cứng và định hình hộp, lớp polyethylene chống thấm ẩm, lớp nhôm siêu mỏng ngăn ánh sáng, oxy và vi khuẩn xâm nhập. Nhờ cấu trúc này, sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian dài mà không cần chất bảo quản hay môi trường lạnh, giữ hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Ngoài đảm bảo an toàn thực phẩm, bao bì Tetra Pak còn mang đến sự tiện lợi. Các dòng bao bì như Tetra Prisma Aseptic được thiết kế dễ cầm nắm, mở nắp và đóng lại thuận tiện, phù hợp cuộc sống bận rộn.

Hộp giấy Tetra Pak có tỷ lệ giấy hơn 70%, giảm phát thải CO2 trong quá trình sản xuất, dễ tái chế khi được thu gom đúng cách. Đơn vị hiện phối hợp với các khách hàng như Vinamilk, TH TrueMilk, hệ thống siêu thị lớn, trường học... để triển khai điểm thu gom, tái chế trên cả nước.

Việc sản xuất ngay tại Việt Nam cũng là một lợi thế chiến lược của hãng. Nhà máy Tetra Pak Bình Dương đạt LEED (phát triển bền vững) và World Class Manufacturing (WCM), bảo đảm chất lượng bao bì đồng nhất theo chuẩn quốc tế, rút ngắn thời gian cung ứng và giảm lãng phí trong chuỗi vận hành.

Đơn vị còn thành lập Bloom. - trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới ngay tại Việt Nam, kết nối với mạng lưới 14 trung tâm toàn cầu. Tại đây, doanh nghiệp có thể thử nghiệm công thức, tinh chỉnh quy trình và kiểm nghiệm bao bì ngay tại chỗ, giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường xuống còn 6-12 tháng và giảm thiểu rủi ro đầu tư ban đầu.

Thiết kế hộp giấy Tetra Prisma giúp cầm nắm dễ dàng. Ảnh: Tetra Pak

Ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng tại Việt Nam đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô tiêu dùng lẫn chiều sâu nhu cầu. Theo GlobalData 2024, tốc độ tăng trưởng kép 8-9% trong giai đoạn 2024-2027 đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt mức trung bình toàn cầu (5,2%).

Sự tăng trưởng này một phần đến từ xu hướng dịch chuyển lối sống khi người dùng chủ động tìm kiếm sản phẩm tốt cho sức khỏe, tiện lợi và minh bạch về thành phần. Khảo sát toàn cầu của Tetra Pak cho thấy hơn 50% người tiêu dùng đọc kỹ thông tin dinh dưỡng trên bao bì trước khi lựa chọn. Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ ở các nhóm sản phẩm như đồ uống bổ sung dinh dưỡng hằng ngày, đồ uống cho người tập luyện và giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho y tế. Nhu cầu cao mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp FSN nhưng cũng đặt ra áp lực về tiêu chuẩn: công thức phức tạp, nguyên liệu nhạy cảm, yêu cầu tiệt trùng khắt khe và duy trì giá trị dinh dưỡng xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

"Đầu tư vào công nghệ chế biến và đóng gói toàn diện không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là chìa khóa để xây dựng niềm tin, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tạo giá trị khác biệt", đại diện Tetra Pak phân tích.

Hoàng Anh