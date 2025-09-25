Tetra Pak: 'Bao bì giấy chịu nhiệt có thể thay đổi cuộc chơi ngành F&B'

Bao bì giấy Tetra Recart có khả năng chịu nhiệt lên đến 120 độ C, giúp doanh nghiệp sản xuất F&B tối ưu chi phí, giảm phát thải, theo Giám đốc Bùi Hương.

Bao bì Tetra Recart ứng dụng công nghệ xử lý nhiệt trong thời gian dài (retortable), được làm từ vật liệu tái tạo, vừa giới thiệu vào tháng 7 năm nay, hiện được hãng đẩy mạnh ra thị trường. Dịp này, bà Bùi Hương, Giám đốc Danh mục sản phẩm Tetra Pak Việt Nam có cuộc trò chuyện với VnExpress về định hướng và kỳ vọng của doanh nghiệp đối với dòng sản phẩm mới cũng như thị trường ngành bao bì quốc tế.

Bà Bùi Hương tại văn phòng công ty ở TP HCM. Ảnh: NVCC

- Bà đánh giá thị trường bao bì đang phát triển thế nào và sẽ chuyển dịch ra sao trong thời gian tới?

- Ngành bao bì đang có nhiều tiềm năng phát triển. Quy mô thị trường bao bì hộp giấy Việt Nam ước tính đạt 2,6 tỷ USD trong năm 2024 và dự báo đạt 4,14 tỷ USD vào năm 2029, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 9,73% trong giai đoạn 2024-2029, theo Modor Intelligence. Ngành công nghiệp bao bì của Việt Nam là một trong những ngành phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 15-20% mỗi năm trong giai đoạn tới.

Các xu hướng bao bì trong tương lai có thể tập trung vào những tiêu chí như: bảo đảm an toàn thực phẩm, đổi mới công nghệ, tối ưu trải nghiệm người dùng, sử dụng vật liệu tái tạo, được quản lý khai thác có trách nhiệm, số hóa và tự động hóa quy trình, thúc đẩy phát triển bền vững.

Với khả năng chịu nhiệt cao, bao bì giấy Tetra Recart giúp kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm mà không cần dùng chất bảo quản hay làm lạnh. Ảnh: Tetra Pak

- Xét về yếu tố công nghệ, ngành bao bì, nhất là bao bì đóng gói thực phẩm chế biến thay đổi ra sao trong sự chuyển dịch chung toàn cầu?

- Công nghệ đang thay đổi ngành bao bì theo ba hướng. Rõ nét nhất là công nghệ chế biến và đóng gói hiện đại. Lấy ví dụ: bao bì giấy chịu nhiệt hay máy chiết rót tiệt trùng, cho phép thực phẩm chế biến vẫn giữ được hương vị tươi ngon tự nhiên, kéo dài thời gian sử dụng mà không cần dùng chất bảo quản hay làm lạnh. Ứng dụng bao bì công nghệ này mở ra cơ hội để Việt Nam xuất khẩu các thực phẩm chế biến có giá trị gia tăng bên cạnh các nguyên liệu thô.

Xu hướng thứ hai, quan trọng không kém là công nghệ vật liệu mới. Hiện có những dòng bao bì nguồn gốc từ vật liệu tái tạo, dễ tái chế hoặc có dấu chân carbon thấp - đang trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững.

Một sự thay đổi nữa là sự xuất hiện của bao bì thông minh: tích hợp mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc, thậm chí cả cảm biến theo dõi chất lượng sản phẩm trong chuỗi cung ứng.

- Trong dòng chảy này, Tetra Pak phát triển những công nghệ gì để không đứng ngoài xu hướng bao bì hiện đại?

- Gần nhất, chúng tôi ra mắt Tetra Recart - bao bì giấy chịu nhiệt (retortable carton) đầu tiên trên thế giới. Mức chịu nhiệt lên đến 120 độ C, đánh dấu bước đột phá cho bao bì giấy, vì trước nay chỉ có lon kim loại hay lọ thủy tinh mới có khả năng chịu nhiệt này.

Tetra Recart hội tụ những công nghệ hiện đại nhất của Tetra Pak qua hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng gói và chế biến thực phẩm. Bao bì có 6 lớp: 4 lớp polypropylene, một lớp nhôm, một lớp giấy. Tỷ lệ giấy của sản phẩm trên 70% và toàn bộ đạt chứng nhận FSC. Cấu trúc này giúp bao bì đủ chắc chắn trong suốt quá trình xử lý nhiệt cao và không bị biến dạng. Theo các kết quả kiểm nghiệm, Tetra Recart có dấu chân carbon thấp hơn 80-85% so với lon thiếc hoặc lọ thủy tinh.

Một ưu điểm khác là hình dạng chữ nhật gọn nhẹ, giúp tối ưu vận chuyển. Cùng một kiện hàng, số lượng bao bì Tetra Recart rỗng được vận chuyển nhiều hơn gấp 6-10 lần so với lon. Với hàng đã đóng gói, mỗi xe tải có thể vận chuyển nhiều hơn 10-20% đơn vị sản phẩm so với lon. Bao bì Tetra Recart cũng có tỷ lệ sản phẩm hỏng, móp méo do va đập thấp hơn hẳn so với bao bì kim loại hay thủy tinh.

Bao bì có kích cỡ đa dạng, từ 100 ml tới 500 ml, phù hợp nhiều danh mục sản phẩm khác nhau. Các khảo sát của chúng tôi tại nhiều thị trường cho thấy có 79% người tiêu dùng đã sử dụng Tetra Recart muốn tiếp tục mua thực phẩm được đóng gói bằng loại bao bì này. Vì thế, chúng tôi tin tưởng Tetra Recart có thể được coi là giải pháp "thay đổi cuộc chơi" cho ngành thực phẩm.

Thiết kế hình hộp chữ nhật của Tetra Recart giúp tối ưu vận chuyển và dễ dàng sắp xếp sản phẩm trên kệ hàng. Ảnh: Tetra Pak

- Sau nhiều tháng ra mắt, sản phẩm được các nhà sản xuất thực phẩm hưởng ứng và sử dụng thực tế ra sao?

- Tetra Recart được ứng dụng cho đa dạng thực phẩm từ các loại rau củ quả, thịt cá đến các loại sốt, súp, thức ăn đã chế biến, thực phẩm cho bé hay thức ăn cho thú cưng. Nhờ khả năng giữ được hương vị và độ tươi ngon sau xử lý nhiệt, bao bì này có thể giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm từ nguyên liệu thô sang thực phẩm chế biến giá trị gia tăng cao. Chúng tôi cũng cung cấp giải pháp linh hoạt từ tự động tới bán tự động, từ công suất tầm trung tới công suất cao, từ lắp đặt tới bảo trì để phù hợp với quy mô sản xuất, cũng như sản phẩm của doanh nghiệp.

HelloFresh (Nam Mỹ) là một trong những khách hàng của chúng tôi đã rất thành công khi ứng dụng giải pháp Tetra Recart. Do cuộc sống bận rộn, người tiêu dùng ở thị trường Âu Mỹ có rất ít thời gian dành cho việc nấu nướng, HelloFresh đã cho ra đời sáng kiến meal kit. Theo đó, người tiêu dùng có thể đặt hàng theo nhu cầu dinh dưỡng của gia đình, dù họ có ăn chay, hay ăn kiêng, giảm cân..., và chỉ mất vài phút để chế biến một bữa ăn dinh dưỡng, hương vị tự nhiên.

Tại Việt Nam, Doveco là doanh nghiệp đầu tiên đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất đồ hộp giấy Tetra Recart dành cho các sản phẩm nông nghiệp như dứa, bắp hạt... vào tháng 7 vừa qua.

- Tại các doanh nghiệp kể trên, bao bì Tetra Recart góp phần thúc đẩy quy trình sản xuất hiện đại thế nào?

- Nhiều doanh nghiệp F&B đang áp dụng quy trình xử lý nhiệt retorting - phương pháp tiệt trùng thực phẩm bằng nhiệt độ cao và áp suất cao trong bao bì kín, nhằm tiêu diệt vi sinh vật có hại, kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm mà không cần chất bảo quản hay làm lạnh.

Retorting nghĩa là sản phẩm được sơ chế (cắt, trộn, chần, nấu sơ...), chiết rót vào bao bì, sau đó niêm phong rồi đưa vào nồi retort (autoclave), xử lý ở nhiệt độ lên đến 120 độ C trong thời gian tối đa 120 phút tùy sản phẩm. Khả năng chịu nhiệt của Tetra Recart phát huy lợi thế trong quy trình này: đảm bảo an toàn mà giữ được hương vị, kết cấu thực phẩm.

- Từ những ứng dụng thực tế này, Tetra Pak nhìn thấy cơ hội và tiềm năng gì ở thị trường bao bì Việt Nam?

- Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu thực phẩm và đồ uống nhờ lợi thế rất lớn về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú, giá thành cạnh tranh, ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu để gia tăng giá trị xuất khẩu. Bức tranh này là cơ hội lớn cho ngành bao bì thực phẩm.

Tôi nhận thấy ngành thực phẩm của Việt Nam còn nhiều dư địa và cơ hội để tăng trưởng mạnh. Về xuất khẩu, Việt Nam có nhiều thế mạnh, nhưng chủ yếu vẫn xuất thô và chưa thực sự đẩy mạnh sản phẩm chế biến. Một trong những nút thắt là khả năng bảo quản sản phẩm, cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Với thị trường nội địa, Việt Nam có dân số tiêu dùng trẻ, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tiện lợi, và quan tâm đến bao bì bền vững.

Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm Việt Nam sẽ rất cần giải pháp công nghệ tiên tiến như Tetra Recart để cạnh tranh và tối ưu chi phí trong bối cảnh giá đầu vào tăng cao. Sản phẩm còn góp phần xây dựng thương hiệu bền vững, phù hợp với yêu cầu trong nước và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu... Tôi tin rằng, đây là cánh cửa rộng mở cho các đơn vị trong nước.

Hoàng Anh