Tết truyền thống trong căn hộ 350 m2 phong cách Pháp

Nằm tại một khu chung cư cao cấp ở trung tâm Hà Nội, căn hộ đập thông rộng 350 m2 được gia chủ là doanh nhân Đỗ Hoàng Lan lên ý tưởng thiết kế sau nhiều năm sinh sống tại Pháp. Không gian mang tinh thần Paris với tường phào chỉ, tone trắng - ghi chủ đạo, nội thất đặt mua từ châu Âu.
Dịp Tết, căn hộ thay đổi diện mạo khi gia chủ tự tay trang trí toàn bộ không gian bằng các loại hoa truyền thống và đồ trang trí đến từ các thương hiệu Việt Nam.
Tại phòng khách, cành đào lớn được đặt phía sau sofa, tạo lớp nền thị giác cho khu tiếp khách. Thay vì cắm trong bình cao đặt góc phòng, gia chủ đặt cành đào huyền vắt theo lưng ghế. Cách bố trí này giúp cành đào trở thành trục trung tâm của phòng khách, nhưng không che khuất tầm nhìn ra phía sau.
Gia chủ cho biết chị chủ động chọn hoa Việt thay vì hoa nhập khẩu. Theo chị, Tết là dịp để quay về những giá trị quen thuộc, vì vậy hoa truyền thống mang ý nghĩa biểu trưng rõ ràng hơn cả.
Bình hoa lay ơn, thược dược, violet… được cắm trong bình gốm sứ họa tiết Á Đông, đặt ở sảnh bước vào phòng khách. Không gian nhà có nền tông màu trắng và ghi, vì vậy bình hoa Tết tone đỏ, vàng, hồng được ưu tiên để tạo tương phản, đồng thời phối màu tương đồng với bức tranh đằng sau.
Vào dịp Tết chị Hoàng Lan tự chọn và cắm từng bình hoa. Theo chị, việc cắm hoa còn phụ thuộc vào hiểu biết về không gian, việc đặt bình hoa ở vị trí nào cũng đều có chủ ý.
Trong căn hộ xuất hiện nhiều tác phẩm của họa sĩ Lê Phổ và Vũ Cao Đàm. Tranh được bố trí từ sảnh đến phòng khách, tạo mạch thị giác xuyên suốt.
Năm nay là năm Bính Ngọ, gia chủ bổ sung nhiều chi tiết trang trí hình ngựa trong không gian Tết. Các món đồ được chị sưu tầm từ nhiều thương hiệu Việt, hình tượng ngựa xuất hiện vừa đủ, đóng vai trò điểm nhấn theo chủ đề năm.
Việc ưu tiên sản phẩm từ các thương hiệu Việt Nam và hoa trồng trong nước cũng được xem như cách gia chủ ủng hộ người nông dân, làng nghề và doanh nghiệp nội địa.
Bộ gối tựa trên sofa cũng sử dụng họa tiết hình ngựa theo chủ đề năm Ngọ.
Cành đào nở rộ được treo móc trang trí hình ngựa bọc gấm. Bên cạnh đó, bình hoa cúc đại đóa màu hồng được cắm trong lọ gốm men lam họa tiết thủ công, bố trí trên bàn đá marble. Tượng chim sứ xanh trắng kích thước nhỏ đặt phía trước, góp phần hoàn thiện bố cục trang trí mang tinh thần Á Đông trong căn hộ phong cách Pháp.
Chậu lan hồ điệp được đặt trên bàn tròn mặt đá, bố trí sát hệ cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Các cành lan uốn cong theo dáng vòng cung, phối hai gam hồng và trắng, tạo nhịp chuyển màu mềm mại trên nền tường và khung cửa tone sáng.
Khu logia được bố trí như một góc trà chiều, sử dụng bộ bàn ghế sắt sơn xanh ngọc. Hệ cây xanh bố trí theo lớp cao - thấp, kết hợp ánh sáng tự nhiên từ cửa kính lớn chiếu xiên qua tán lá tạo không gian dễ chịu.
Góc bàn trà nhỏ được bố trí như một điểm dừng thưởng thức Tết. Củ thủy tiên được đặt trong bát gốm chân cao, giữ nguyên phần rễ và thân củ để lộ cấu trúc tự nhiên, cánh hoa trắng nhụy vàng nổi bật.
Bên cạnh là tượng ngựa gỗ sơn mài, bề mặt phủ lớp màu giả cổ. Phía trước, khay đỏ đặt hai bát nhỏ đựng mứt và bánh truyền thống, sắp xếp gọn gàng. Tổng thể tạo không gian ngắm hoa, trò chuyện và thưởng thức hương vị ngày xuân theo cách giản dị.
Cành tuyết mai cao đặt trong bình gốm men sáng, vươn tán tự nhiên theo chiều cao tường, cân bằng với cụm hoa xanh đặt bên trái. Các vật dụng gốm, lọ men lam và bình hoa khô được sắp xếp theo nhóm, giữ khoảng trống vừa đủ để không gian thông thoáng.
Bích Phương
Ảnh: Nhân vật cung cấp