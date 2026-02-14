Tết truyền thống trong căn hộ 350 m2 phong cách Pháp

Nằm tại một khu chung cư cao cấp ở trung tâm Hà Nội, căn hộ đập thông rộng 350 m2 được gia chủ là doanh nhân Đỗ Hoàng Lan lên ý tưởng thiết kế sau nhiều năm sinh sống tại Pháp. Không gian mang tinh thần Paris với tường phào chỉ, tone trắng - ghi chủ đạo, nội thất đặt mua từ châu Âu.

Dịp Tết, căn hộ thay đổi diện mạo khi gia chủ tự tay trang trí toàn bộ không gian bằng các loại hoa truyền thống và đồ trang trí đến từ các thương hiệu Việt Nam.