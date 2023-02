Quảng NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chứng nhận Tết Nguyên tiêu ở Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sáng 5/2.

Tết Nguyên tiêu (tết Thượng nguyên) là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời của cộng đồng cư dân Hội An. Hằng năm, sau ngày khai hạ mùng 7 tháng Giêng, người dân nô nức chuẩn bị ăn Tết Nguyên Tiêu. Đây vừa là dịp lễ hội, vừa là ngày cúng tế cầu an, tế tự của nhiều di tích tín ngưỡng và một số hội quán trong phố cổ.

Trải qua thời gian, các tập tục, lễ nghi trong Tết Nguyên Tiêu ở Hội An tiếp tục được vun đắp và đã trở thành "phần hồn" không thể tách rời của khu đô thị di sản.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An (trái), nhận bằng Tết Nguyên tiêu ở Hội An trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Đắc Thành

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An, cho biết giá trị đặc trưng của Tết Nguyên tiêu ở Hội An là kết quả của quá trình giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa tại đô thị thương cảng quốc tế Hội An.

"Bao đời nay không chỉ riêng cộng đồng người Việt mà cả cộng đồng người Hoa cùng tổ chức các nghi thức tế lễ, các sinh hoạt vui chơi giải trí cộng đồng trong dịp này, tạo thành một lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng đặc trưng của cộng đồng cư dân Hội An", ông Sơn nói.

Hơn 300 người diễu hành trên các tuyến phố cổ đón nhận Tết Nguyên tiêu ở Hội An trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sáng 5/2. Ảnh: Đắc Thành

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho rằng, Tết Nguyên tiêu Hội An vinh dự đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với di sản này.

Đắc Thành