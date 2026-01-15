Tết này mong có em

Tết sắp đến rồi em ơi, em có muốn cùng anh đón một mùa xuân ấm áp không?

Đã nhiều năm xuân về, anh vẫn một mình. Mỗi dịp Tết đến, trong lòng anh lại có một câu hỏi quen thuộc: liệu năm nay có ai để cùng về chung một mái nhà, cùng nhau đón Tết không? Và anh hy vọng, người đó sẽ là em.

Anh viết những dòng này với mong muốn tìm được một người để cùng chia sẻ, đồng hành trong cuộc sống. Anh xin nói đôi chút về mình: anh từng lập gia đình và có một con trai, cháu đang sống cùng mẹ. Hiện tại, anh sống một mình tại quận 9 và làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Nếu em cảm thấy có sự đồng điệu, anh mong em cho anh cơ hội được làm quen và trò chuyện nhiều hơn. Anh tìm kiếm người phụ nữ chân thành, ấm áp, để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền lâu.

Anh đã ngoài 40 tuổi, mong em dưới 40. Anh theo đạo Phật, mong em không vướng bận tôn giáo để dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.

Anh viết những dòng này rất chân thành. Nếu em đọc đến đây và cảm thấy có chút đồng cảm, anh rất mong nhận được hồi âm từ em.

