Tết này cùng anh ra mắt gia đình nhé

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết nguyên đán, không khí mùa tết đến nhưng sao em lại chưa xuất hiện. Đêm Noel vừa rồi thật sự không có một phép nào xảy ra và anh vẫn cô đơn. Anh tự giới thiệu về mình để em hiểu hơn về anh nhé, anh là người con trai đến từ Biên Hòa, nơi anh sinh ra và lớn lên cũng ở đó.

Năm nay anh 35 tuổi, bạn bè đã yên bề gia thất. Về công việc, anh đang làm bên kỹ thuật cơ khí, thường đi công tác nhiều nơi không cố định. Em hãy yên tâm, cho dù anh có đi đâu xa hay gần, về sớm hay về trễ, mỗi tối anh vẫn ở bên em.

Ngoại hình của anh không được đẹp trai nhưng vẫn vừa đủ nhìn. Anh cao 1m75, nặng 73 kg. Anh có thể nấu bất cứ món ăn nào và làm công việc nhà phụ giúp em.

Anh có sở thích đi đây đó ngắm cảnh và suy nghĩ về cuộc sống này, trải nghiệm những cảnh đẹp. Thật tuyệt vời khi có em đi cùng. Anh không cờ bạc, gái gú, chỉ có hút thuốc và nhậu vào cuối tuần cùng với anh em gia đình. Mong rằng khi gặp em rồi, cuối tuần anh sẽ dành hết thời gian cho em. Mong rằng sau khi đọc bài viết này, anh nhận được thư từ em sớm nhất.

