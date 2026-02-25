Tết này, anh có một mình như em

Ở thời điểm này, em không còn tìm kiếm điều gì quá lớn lao, chỉ mong một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng và giản dị.

Một năm mới lại đến, tết lại vừa đi qua, không biết giờ này anh có một mình giống em không? Những ngày lễ, nhìn mọi người có đôi có cặp, tự nhiên thấy lòng mình cũng hơi chùng xuống một chút. Vì thế em viết những dòng này, biết đâu giữa biển người rộng lớn, anh sẽ đọc được. Em sinh năm 1989, đã đi qua những năm tháng không dễ dàng, nếm đủ những vui buồn của cuộc sống. Ở thời điểm này, em không còn tìm kiếm điều gì quá lớn lao, chỉ mong một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng và giản dị. Có một người bên cạnh để cùng đi qua những ngày bình thường nhất, vậy là đủ.

Em thích đi chơi, thích cùng nhau đi lễ chùa đầu năm, thích khám phá những vùng đất đẹp của quê hương mình. Chỉ là em hơi ngại đi một mình. Nếu anh cũng tìm một người đồng hành, anh có sẵn lòng nắm tay em cùng đi không? Em mong anh hiện tại độc thân (dù anh chưa từng kết hôn hay từng trải qua đổ vỡ). Em không đặt ra yêu cầu gì cao sang cả, chỉ mong anh là người sống tình cảm, chân thành và thật lòng. Với em, như vậy là đủ quý rồi.

Em cũng mong anh ở gần Hà Nội một chút, vì em không muốn yêu xa. Em tin rằng khoảng cách gần sẽ giúp chúng ta dễ dàng quan tâm và chia sẻ với nhau hơn. Nếu anh đọc đến đây và thấy mình trong những điều em viết, đừng ngần ngại nhé, biết đâu, mùa xuân năm nay lại là mùa xuân đầu tiên của chúng ta. Em chờ anh.

