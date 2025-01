Tết Hy vọng lần đầu đến với vùng cao Nghệ An

Giáo viên cùng các thành viên trong đoàn tài trợ trang trí phòng học chủ đề Tết cho học sinh.

Trước đó Quỹ Hy vọng đã tài trợ cho trường 30 triệu đồng để sơn sửa lại phòng lớp học đã xuống cấp của điểm trường Long Thắng. Đây là hạng mục thuộc dự án "Trường em thay áo mới", với nguồn tài trợ của Quỹ Người FPT vì cộng đồng.

Ngoài điểm trường Long Thắng (Mầm non Hạnh Dịch), Quỹ Hy vọng cũng tài trợ thêm 60 triệu đồng cho Trường Mầm Non Đồng Văn và Mầm non Nậm Giải (huyện Quế Phong) để "thay áo mới". Dịp này các công trình cũng được nhà tài trợ bàn giao và đưa vào sử dụng.