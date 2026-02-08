Tết Hy Vọng đến với người mù Đà Nẵng

Vượt hàng chục cây số từ các huyện thị về Tam Kỳ, hàng trăm người khiếm thị nhận những món quà từ chương trình "Tết Hy vọng", giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh khi xuân về.

5h sáng, ông Đỗ Đăng Bang, 69 tuổi, ở phường Điện Bàn cùng các hội viên Hội Người mù địa phương thuê chung chuyến xe vào thành phố Tam Kỳ (cũ). Ông Bang ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu hội trường, đôi bàn tay chai sần đan chặt vào nhau, chờ nghe gọi tên mình.

Mất thị lực năm 20 tuổi do tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh, cuộc đời ông Bang chìm vào bóng tối. Gần nửa thế kỷ qua, ông mưu sinh bằng đủ nghề, từ làm tăm, chổi tre đến xoa bóp bấm huyệt. Thu nhập mỗi tháng vỏn vẹn 3 triệu đồng, ông vẫn chắt bóp để không thành gánh nặng cho các con vốn cũng là công nhân nghèo.

"Tết này tôi chưa dám sắm sửa gì. Nhận được túi quà nặng trĩu và phong bì tiền mặt, tôi thấy Tết đã về đến cửa nhà mình rồi", ông Bang xúc động nói khi nhận suất quà trị giá 2,5 triệu đồng từ Quỹ Hy vọng.

Ông Đỗ Đăng Bang nhận quà Tết và dự định sắm sửa thêm từ nguồn hỗ trợ.

Ông Bang là một trong 95 hoàn cảnh khó khăn trong Hội Người mù TP Đà Nẵng nhận quà Tết từ chương trình Tết Hy vọng do Quỹ Hy vọng - báo VnExpress tổ chức.

Ông Lê Văn Xin, đại diện Hội cho biết, tại vùng đất từng là chiến trường ác liệt này, tỷ lệ người khiếm thị do di chứng chiến tranh và chất độc da cam rất cao. Đa số họ sống dựa vào trợ cấp xã hội (750.000 - 1,5 triệu đồng/tháng) và nghề làm tăm tre, thu nhập rất bấp bênh.

Ngồi ở góc hội trường, bà Huỳnh Thị Xuân Lan, 80 tuổi, ở xã Tiên Phước thay chồng đến nhận quà. Chồng bà cũng là nạn nhân bom mìn, hỏng mắt và cụt chân. "Món quà này lớn hơn cả thu nhập một tháng của gia đình. Năm nay nhà tôi sẽ có nồi thịt kho tươm tất dâng ông bà", bà Lan chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Xuân Lan, 80 tuổi, xã Tiên Phước, nghỉ chân sau khi nhận quà và chuẩn bị ra về.

Trong số những người đến nhận quà, câu chuyện của chị Trương Thị Bích Diễm (44 tuổi) khiến nhiều người day dứt. Diễm bị mù từ nhỏ sau biến cố bị bỏ rơi. Dù nỗ lực học tập và tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sở hữu giọng hát trời phú và nhiều giải thưởng, nhưng chị vẫn chật vật mưu sinh.

Hiện tại, nữ cử nhân âm nhạc phải làm nghề xoa bóp để nuôi hai con ăn học và người mẹ già ung thư giai đoạn cuối. Cầm phần quà Tết trên tay, chị Diễm cười buồn: "Tết đến gần, tôi chỉ mong có tiền thuốc cho mẹ, mua cái áo ấm cho con. Phần quà này giúp tôi vơi đi một phần lo toan trước mắt".

Theo ông Nguyễn Sự, Phó Chủ tịch Hội Người mù Đà Nẵng, những phần quà từ chương trình Tết Hy Vọng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. "Chúng tôi mong kết nối thêm nhiều nguồn lực để người khiếm thị không cảm thấy bị bỏ lại phía sau", ông nói.

Chị Trương Thị Bích Diễm (ở giữa), 44 tuổi, tươi cười khi nhận quà từ chương trình Tết Hy Vọng.

Tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn là một phần trong chương trình Tết 2026 do Quỹ Hy Vọng - báo VnExpress tổ chức. Ngoài Đà Nẵng, chương trình còn gửi hơn 900 phần quà đến bà con vùng lũ ở Đăk Lăk, tập trung ở xã Tuy An Đông - nơi bão số 13 và đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025 làm 12 người chết, hàng chục ngôi nhà sập, tổng thiệt hại vật chất hơn 1.600 tỷ đồng.

Quỳnh Anh