Tết Hà Nội một thế kỷ trước qua ảnh màu

Trên bàn được trưng bày bình hoa, khay gỗ khảm xà cừ đựng đồ uống trà, bát điếu.

Năm 1909, ông Albert Kahn (1860-1940) - chủ nhà băng, nhà từ thiện người Pháp - muốn lập ''Kho lưu trữ của hành tinh''. Đây là kho tư liệu ảnh về 50 quốc gia bằng kỹ thuật chụp ảnh màu tiên tiến nhất khi ấy. Ông thuê loạt nhiếp ảnh gia tới các nước, trong đó Léon Busy sang Việt Nam.

Trong bốn năm 1914-1921, nhiếp ảnh gia đi qua nhiều tỉnh thành, làng xã Việt Nam. Ông thực hiện 1.372 bức, gồm nhiều tác phẩm được chụp ở miền Bắc, hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Albert Kahn (Pháp).