Tết Hà Nội một thế kỷ trước qua ảnh màu

Nhiếp ảnh gia Léon Busy chụp một ngôi nhà ở phố cổ, trước cửa trang trí tranh Tết.
Trong hơn 1.000 ảnh về Việt Nam đầu thế kỷ 20, León Busy (1874-1951) dành một số bức ghi lại ngày Tết ở Hà Nội. Các tác phẩm của ông thường được chia sẻ trên những diễn đàn về ảnh xưa, được nhiều người quan tâm.
Nhiếp ảnh gia Léon Busy chụp một ngôi nhà ở phố cổ, trước cửa trang trí tranh Tết.
Trong hơn 1.000 ảnh về Việt Nam đầu thế kỷ 20, León Busy (1874-1951) dành một số bức ghi lại ngày Tết ở Hà Nội. Các tác phẩm của ông thường được chia sẻ trên những diễn đàn về ảnh xưa, được nhiều người quan tâm.
Phòng khách vào những ngày Tết của một nhà khá giả tại Hà Nội.
Phòng khách vào những ngày Tết của một nhà khá giả tại Hà Nội.
Trên bàn được trưng bày bình hoa, khay gỗ khảm xà cừ đựng đồ uống trà, bát điếu.
Năm 1909, ông Albert Kahn (1860-1940) - chủ nhà băng, nhà từ thiện người Pháp - muốn lập ''Kho lưu trữ của hành tinh''. Đây là kho tư liệu ảnh về 50 quốc gia bằng kỹ thuật chụp ảnh màu tiên tiến nhất khi ấy. Ông thuê loạt nhiếp ảnh gia tới các nước, trong đó Léon Busy sang Việt Nam.
Trong bốn năm 1914-1921, nhiếp ảnh gia đi qua nhiều tỉnh thành, làng xã Việt Nam. Ông thực hiện 1.372 bức, gồm nhiều tác phẩm được chụp ở miền Bắc, hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Albert Kahn (Pháp).
Trên bàn được trưng bày bình hoa, khay gỗ khảm xà cừ đựng đồ uống trà, bát điếu.
Năm 1909, ông Albert Kahn (1860-1940) - chủ nhà băng, nhà từ thiện người Pháp - muốn lập ''Kho lưu trữ của hành tinh''. Đây là kho tư liệu ảnh về 50 quốc gia bằng kỹ thuật chụp ảnh màu tiên tiến nhất khi ấy. Ông thuê loạt nhiếp ảnh gia tới các nước, trong đó Léon Busy sang Việt Nam.
Trong bốn năm 1914-1921, nhiếp ảnh gia đi qua nhiều tỉnh thành, làng xã Việt Nam. Ông thực hiện 1.372 bức, gồm nhiều tác phẩm được chụp ở miền Bắc, hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Albert Kahn (Pháp).
Nhiếp ảnh gia Pháp chụp bàn thờ Tết tại nhà Tổng đốc tỉnh Hà Đông. Bàn thờ được đặt ở vị trí cân đối trong không gian, bên trên trưng bày hai bình hoa đào, phía dưới có nhiều loại cây, hoa, thể hiện vẻ sung túc.
Nhiếp ảnh gia Pháp chụp bàn thờ Tết tại nhà Tổng đốc tỉnh Hà Đông. Bàn thờ được đặt ở vị trí cân đối trong không gian, bên trên trưng bày hai bình hoa đào, phía dưới có nhiều loại cây, hoa, thể hiện vẻ sung túc.
Một hương chức (người giữ một chức vụ trong bộ máy chính quyền cấp làng xã thời phong kiến, thực dân) trước bàn thờ tổ tiên qua ống kính của tác giả.
Một hương chức (người giữ một chức vụ trong bộ máy chính quyền cấp làng xã thời phong kiến, thực dân) trước bàn thờ tổ tiên qua ống kính của tác giả.
Một cửa hàng bán pháo Tết của người gốc Hoa trong khu phố cổ Hà Nội hơn 100 năm trước.
Một cửa hàng bán pháo Tết của người gốc Hoa trong khu phố cổ Hà Nội hơn 100 năm trước.
Cảnh ông đồ bán chữ để người dân mua về trang trí cho năm mới.
Tục xin chữ là nét văn hóa có từ lâu đời của người Việt, gắn liền dịp Tết. Người dân mua chữ với mong ước có một năm thuận lợi, gia đình, bản thân khỏe mạnh, bình an, công việc hanh thông.
Cảnh ông đồ bán chữ để người dân mua về trang trí cho năm mới.
Tục xin chữ là nét văn hóa có từ lâu đời của người Việt, gắn liền dịp Tết. Người dân mua chữ với mong ước có một năm thuận lợi, gia đình, bản thân khỏe mạnh, bình an, công việc hanh thông.
Phương Linh
Ảnh: Viện bảo tàng Albert Kahn