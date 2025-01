Tết của 'tiên đồng ngọc nữ' Thái Lan

Mỹ nhân Pattie Ungsumalynn, 34 tuổi và chồng - tài tử Dan Worrawech, 41 tuổi - nói Tết Ất Tỵ đặc biệt nhờ con song sinh sáu tháng tuổi.

Trên trang cá nhân ngày 29/1 (mùng một Tết Ất Tỵ), Pattie - Dan đăng video chúc Tết khán giả, nhận gần trăm nghìn lượt tương tác. Cặp sao cho con song sinh diện yếm đỏ đồng điệu, bé trai Lycka đội mão quan, bé gái Rora đeo bờm cách cách như phim cổ trang cung đình. Bao quanh hai bé là bao lì xì. "Mừng xuân mới, mong mọi người luôn, may mắn, thành công, giàu có, đẹp trai và xinh gái", đôi diễn viên nói.

Tết đặc biệt của 'tiên đồng ngọc nữ' Thái Lan Video chúc Tết Ất Tỵ của vợ chồng Pattie Ungsumalynn. Instagram Lycka.rora

Trong cuộc trò chuyện trên truyền hình vài ngày trước, tài tử Dan Worrawech nói suốt 16 năm từ yêu đến cưới, Tết năm nay khác biệt hơn cả. Thay vì du lịch đầu xuân như lúc trước, họ thư giãn tại nhà, sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên, đi chùa cầu an lúc giao thừa. Cặp sao cũng sắm nhiều quần áo mới để con biến hóa phong cách.

Trên trang cá nhân, Pattie - nữ chính Tuổi nổi loạn bản điện ảnh lẫn truyền hình - nói cô cảm nhận bản thân trưởng thành từng ngày từ khi làm mẹ. Từ vụng về việc chăm con, bồng bế chưa vững, cô dần thành thạo, "gì cũng biết làm". Mỗi ngày, người đẹp bận rộn vắt sữa, chuẩn bị đồ ăn dặm, tắm rửa cho bé.

Tương tự, Dan Worrawech ví cuộc sống như "thiên đường sắc màu" từ lúc con chào đời. Anh từ chối nhiều dự án, chỉ nhận sự kiện, hoạt động ngay thủ đô Bangkok, Thái Lan, để được gần vợ con. Trên Sanook, tài tử nói khoảnh khắc hạnh phúc nhất của vợ chồng anh là ngắm con ngủ, cười đùa, "má phúng phính như bánh bao".

Cặp sao đưa con đi cà phê cùng bạn bè hôm 1/1. Ảnh: Pattieung

Dan - Pattie bén duyên khi đóng phim Điệp viên năm 2009, sau đó nhiều lần đóng tình nhân, vợ chồng trong Yêu từ thứ 7 tới thứ 2, Lễ tình nhân ngọt ngào, Nàng dâu bão táp. Theo Bangkok Post, họ được gọi là "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Thái Lan vì tương xứng ngoại hình và tài năng.

Pattie tên thật Ungsumalynn Sirapatsakmetha, là người Thái gốc Hoa, có lượng fan đông đảo nhờ tiếng vang của phim Tuổi nổi loạn, Chuyện tình Bangkok, Hoàng cung.

Dan Worrawech Danuwong được gọi là "ngôi sao đa tài", là giọng ca chính D2B, giỏi vũ đạo, nhạc cụ (piano, sáo, guitar), tự sản xuất nhạc, thu âm và viết lời ca khúc. Loạt nhạc phẩm solo của anh được nhiều fan thuộc nằm lòng. Dan cũng đóng hơn 50 phim, được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao. Các phim điện ảnh lẫn truyền hình do anh làm đạo diễn kiêm biên kịch đều vào top ăn khách như: Love in the rain, Fabulous 30 the series, I sea U, Love beyond frontier và Blacklist.

Dan - Pattie đi xe công nông Dan - Pattie trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Video: YouTube Dan - Pattie