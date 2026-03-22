Tết của người Chăm theo đạo Hồi ở TP HCM

Sáng 21/3, hàng trăm người Chăm sinh sống tại hẻm 157 Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, đổ ra đường chào mừng lễ Hari Raya Aidilfitri.

Hẻm 157 có cộng đồng 3.000 người theo đạo Hồi - đông nhất trong 16 giáo khu ở TP HCM. Đa số người dân trong xóm có gốc gác từ vùng Châu Đốc, An Giang di cư lên TP HCM từ những năm 1960.

Hari Raya Aidilfitri là lễ quan trọng của người Hồi giáo, diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng Ramadan. Vào ngày này, mọi người gác lại lo toan, cùng đến nhà thờ cầu nguyện, hòa mình trong không khí vui tươi và chúc nhau lời tốt đẹp nhất. Sự kiện thường được ví như ngày Tết của người theo đạo Hồi.