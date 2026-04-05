Tesla vượt BYD, giành lại ngôi vương xe điện toàn cầu

Tesla vượt BYD về doanh số xe điện quý I, giành lại vị trí dẫn đầu toàn cầu sau thời gian bị đối thủ Trung Quốc vượt mặt.

Sau một năm bị đối thủ Trung Quốc lấn át, Tesla lấy lại vị trí hãng bán xe điện thuần (EV) nhiều nhất thế giới, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc chững lại và nhu cầu suy yếu.

Theo số liệu công bố đầu tháng 4, hãng xe Mỹ giao 358.023 xe trong quý I, tăng khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đủ để Tesla vượt qua BYD, đối thủ từng dẫn đầu toàn cầu, khi hãng Trung Quốc bán được 310.389 xe điện thuần trong cùng giai đoạn.

Diễn biến này đánh dấu lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024 Tesla giành lại ngôi vương ở phân khúc xe thuần điện, sau khi từng bị BYD vượt mặt nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Sự đảo chiều phần lớn đến từ việc BYD hụt hơi ngay tại sân nhà. Doanh số của hãng này giảm trong quý đầu năm, trong bối cảnh trợ cấp xe điện bị thu hẹp và các chính sách thuế mới khiến nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Giới phân tích nhận định thị trường Trung Quốc, vốn là động lực tăng trưởng chính của BYD, đang trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn, khiến hãng khó duy trì đà bứt phá như trước.

Trong khi đó, doanh số Tesla ổn định nhờ thị trường toàn cầu rộng lớn. Hãng chỉ tập trung vào xe thuần điện, với các dòng chủ lực như Model 3 và Model Y, giúp duy trì sản lượng ổn định ngay cả khi nhu cầu tại một số khu vực biến động.

BYD hiện vẫn có lợi thế về quy mô tổng thể khi sản xuất cả xe điện thuần lẫn hybrid cắm sạc (plug-in hybrid). Tuy nhiên, chính chiến lược đa công nghệ này khiến doanh số xe thuần điện bị thu hẹp đáng kể. Dù mất vị trí dẫn đầu trong ngắn hạn, BYD vẫn được đánh giá là đối thủ đáng gờm. Hãng có danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe giá rẻ đến cao cấp, cùng tham vọng mở rộng ra thị trường quốc tế nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Cuộc đua giữa Tesla và BYD vì thế vẫn chưa ngã ngũ. Khi thị trường xe điện toàn cầu bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, lợi thế không còn chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà ở khả năng duy trì nhu cầu và mở rộng thị trường ngoài biên giới.

Phạm Hải (theo SCMP)