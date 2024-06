Tesla triệu hồi hơn 120.000 xe vì lỗi dây an toàn

Hơn 120.000 xe Model S, Model X, Model Y và Model 3 được triệu hồi để sửa hệ thống cảnh báo dây an toàn, có thể đưa cảnh báo sai.

Tesla vừa qua đã tuyên bố triệu hồi 125.227 xe tại Mỹ do hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn bị trục trặc, có thể làm tăng nguy cơ thương tích trong va chạm, theo Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA cho biết vào cuối tuần qua.

Đại diện cơ quan này cho rằng các xe bị ảnh hưởng không tuân thủ các yêu cầu an toàn của liên bang, vì đèn cảnh báo thắt dây an toàn và chuông báo có thể không kích hoạt khi người lái xe không thắt dây an toàn.

Tesla Model 3 tại một triển lãm xe. Ảnh: Reuters

Các mẫu xe trong diện triệu hồi bao gồm Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 và Model Y 2020-2023. Tesla sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm qua mạng để khắc phục sự cố, dự kiến triển khai vào tháng 6. Biện pháp khắc phục sẽ loại bỏ sự phụ thuộc vào cảm biến ghế lái qua phần mềm để bật cảnh báo cài dây an toàn, thay vào đó dựa vào khóa dây an toàn và trạng thái bật máy để kích hoạt cảnh báo nhắc nhở cài dây, NHTSA cho biết.

Vào tháng 1, Tesla đã triệu hồi 200.000 xe Model S, X và Y ở Mỹ do trục trặc phần mềm có thể cản trở tầm nhìn của người lái khi lùi xe. Công ty cũng triệu hồi 3.878 chiếc bán tải điện Cybertruck vào tháng 4 để sửa chữa bàn đạp ga có thể bị lỏng và kẹt vào chi tiết nội thất.

Các cơ quan quản lý an toàn ôtô của Mỹ cũng đã mở một cuộc điều tra vào tháng trước, nhằm xem xét liệu việc Tesla thu hồi hơn 2 triệu xe được công bố vào tháng 12 để cài đặt hệ thống Autopilot mới có đủ thỏa đáng sau một loạt vụ tai nạn hay không.

Hồ Tân (theo Reuters)