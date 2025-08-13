Tesla thuê tài xế thử nghiệm robotaxi

MỹTesla tuyển dụng tài xế với mục đích vận hành xe hệ thống lái tự động nhằm thu thập dữ liệu cho mục đích thử nghiệm và đào tạo.

Thông báo tuyển dụng trên trang web của Tesla cho biết công ty đang tìm kiếm nhân viên điều khiển xe tại khu vực Queens, New York. Những người được tuyển dụng sẽ chịu trách nhiệm lái xe trong thời gian dài, thực hiện thu thập dữ liệu âm thanh và hình ảnh để phục vụ mục đích thử nghiệm và đào tạo.

Người phát ngôn của Sở Giao thông Vận tải (DOT) thành phố New York nói với CNBC vào ngày 11/8 rằng Tesla chưa nộp đơn xin phép thử nghiệm các phương tiện tự hành (AV) trên đường phố của thành phố này.

Theo người phát ngôn của DOT, bất kỳ công ty nào có được giấy phép thử nghiệm AV tại New York phải duy trì một tài xế an toàn đã qua đào tạo ngồi sau vô-lăng, sẵn sàng kiểm soát phương tiện bất cứ lúc nào.

Robotaxi của Tesla ở Texas, Mỹ. Ảnh: Road to Autonomy

Waymo của Alphabet, công ty dẫn đầu về robotaxi ở Bắc Mỹ, đã nộp đơn xin thử nghiệm AV tại New York. Đơn xin này vẫn đang được xem xét.

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, đang cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư về tương lai công ty xoay quanh AI và robot thay vì doanh số xe điện hiện tại. Tuy nhiên, gần như toàn bộ doanh thu của Tesla vẫn từ xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng pin.

Doanh số xe điện của Tesla đã giảm trong năm nay, đặc biệt ở châu Âu, một phần do quyết định của Musk tập trung vào Cybertruck thay vì sản xuất một mẫu xe điện giá rẻ hơn với sức hấp dẫn đại chúng. Một số khó khăn của công ty xuất phát từ phản ứng chống lại Tesla vì những phát ngôn chính trị gây tranh cãi của Musk.

Cùng với nỗ lực tuyển dụng tại Queens, Tesla cũng đang tìm kiếm tài xế thử nghiệm cho đội Autopilot để thu thập dữ liệu từ các chuyến đi trong các thành phố và vùng ngoại ô Dallas, Houston, Tampa, Orlando và Miami, cũng như Palo Alto, California - nơi đặt trụ sở kỹ thuật của Tesla.

Tuần trước, Tesla đã xin được giấy phép vận hành dịch vụ gọi xe tại Texas. Giấy phép của Tesla Robotaxi LLC và các quy định của bang không yêu cầu Tesla phải có tài xế an toàn trên xe.

Tuy nhiên, Tesla đã vận hành một đội robotaxi tại Austin từ cuối tháng 6, với nhân viên ngồi ở ghế hành khách phía trước, được giao nhiệm vụ can thiệp thủ công trong chuyến đi nếu cần thiết. Dịch vụ này chỉ dành cho những người dùng được mời. Musk cho biết trong một bài đăng trên X vào cuối tuần rằng ông dự định mở dịch vụ tại Austin cho công chúng vào tháng tới.

Cách tiếp cận của Tesla đối với xe tự lái đã dẫn đến các cuộc điều tra liên bang, các vụ kiện trách nhiệm sản phẩm và triệu hồi xe sau các vụ va chạm gây thương tích hoặc thiệt hại xảy ra khi tài xế đang sử dụng hệ thống Autopilot hoặc FSD.

Cơ quan Quản lý phương tiện cơ giới California trước đây đã kiện Tesla, cáo buộc công ty quảng cáo sai sự thật về các hệ thống hỗ trợ người lái.

Mặc dù sách hướng dẫn sử dụng của Tesla ghi rằng tính năng Autopilot và FSD trên xe của họ là những hệ thống "thực hành", yêu cầu tài xế phải sẵn sàng đánh lái hoặc phanh bất cứ lúc nào, Tesla và Musk đã nhiều lần chia sẻ những tuyên bố rằng xe Tesla có thể "tự lái".

Mỹ Anh