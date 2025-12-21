Tesla phải dừng bán và sản xuất xe vì quảng cáo sai sự thật

MỹMột thẩm phán California ra phán quyết rằng Tesla đã có hành vi tiếp thị lừa đảo liên quan đến hệ thống lái tự động.

Vị thẩm phán cho rằng hãng xe điện Mỹ nên bị đình chỉ 30 ngày đối với mỗi giấy phép bán và sản xuất ôtô tại bang, theo Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới California (DMV).

DMV California từng cáo buộc Tesla quảng cáo sai sự thật về các chế độ lái Autopilot và FSD (Full Self-Driving) vào năm 2022.

Chế độ Autopilot giúp xe Tesla tăng tốc, phanh và giữ làn đường trên đường cao tốc. Chế độ FSD cho phép xe tự chuyển làn và tuân thủ tín hiệu giao thông trên đường phố nội thành.

Công nghệ lái tự động hỗ trợ tài xế trên xe Tesla. Ảnh: Tesla

Giám đốc DMV, Steve Gordon, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 16/12 rằng cơ quan của ông đã chấp thuận phán quyết của thẩm phán với hình phạt được sửa đổi. Tesla sẽ có cơ hội để khắc phục bất kỳ tuyên bố lừa đảo hoặc gây nhầm lẫn nào về hệ thống Autopilot và FSD.

Nếu các vấn đề tiếp thị không được giải quyết trong vòng 60 ngày, DMV sẽ tiến hành đình chỉ 30 ngày giấy phép bán ôtô của Tesla tại bang. Tuy nhiên, ông Gordon cho biết, DMV sẽ tạm hoãn lệnh của thẩm phán về việc đình chỉ giấy phép sản xuất của Tesla, do đó hoạt động sản xuất của nhà máy tại California sẽ không bị gián đoạn.

Năm 2022, DMV cho biết việc tiếp thị hệ thống Autopilot và FSD của Tesla gợi ý rằng xe của hãng có thể vận hành tự động, mặc dù thực tế chúng vẫn cần một người lái xe tập trung ngồi sau vô-lăng, sẵn sàng điều khiển hoặc phanh bất cứ lúc nào.

Sau đó, Tesla đã đổi tên tùy chọn hỗ trợ lái xe cao cấp của mình thành Full Self-Driving (Supervised) - tức có sự giám sát.

DMV không viện dẫn các khiếu nại của người tiêu dùng trong cáo buộc của mình. Tuy nhiên, Tesla đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể tại tòa án Quận Bắc California từ các tài xế cho rằng công ty đã đánh lừa họ trong nhiều năm về khả năng tự lái của xe điện Tesla.

Mỹ Anh (theo CNBC, Reuters)