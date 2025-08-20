Tesla Model Y trục cơ sở dài giá 47.000 USD

Trung QuốcMẫu crossover điện bản 6 chỗ kéo dài trục cơ sở thêm 144 mm, xe lắp hai môtơ điện, pin 82 kWh, phạm vi hoạt động 751 km.

Thương hiệu xe hơi Mỹ Tesla ra mắt bản trục cơ sở dài Model Y L dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đây là quốc gia ưa chuộng dòng xe trục cơ sở dài. Model Y L là mẫu crossover cấu hình 6 chỗ, hướng đến khách hàng là những gia đình lớn.

Bản trục cơ sở dài Model Y L phát triển từ bản tiêu chuẩn. Ngoại hình thiết kế lại năng động hơn, từ mui xe cho đến cánh gió sau. Những tinh chỉnh này cải thiện khí động học, giảm hệ số cản gió còn 0,216.

Model Y L sở hữu chiều dài x rộng x cao là 4.976 x 1.920 x 1.668 mm và chiều dài cơ sở 3.040 mm. Kích thước này dài hơn 179 mm, cao hơn 44 mm và dài cơ sở hơn 144 mm so với bản tiêu chuẩn.

Nội thất nâng cấp với màn hình thông tin giải trí tăng kích thước từ 15,4 inch lên 16 inch. Đặc biệt, hàng ghế thứ hai độc lập, phong cách hạng ghế thương gia, tích hợp sưởi và làm mát, tay vịn và chức năng gập ghế chỉnh điện. Hàng ghế thứ ba có sưởi và có thể gập phẳng chỉ với một nút bấm. Không gian chứa đồ 2.539 lít khi gập hàng ghế thứ ba, nhiều hơn 401 lít so với tiêu chuẩn.

Những trang bị khác như cửa sổ trời toàn cảnh, kính cách âm mới, hệ thống âm thanh 18 loa, màn hình cảm ứng 8 inch cho hàng thế thứ hai. Đế sạc không dây hỗ trợ sạc nhanh.

Model Y L trang bị hai môtơ điện ở mỗi trục, trong đó môtơ trước có công suất 190 mã lực và môtơ trục sau công suất 266 mã lực. Theo kết quả thử nghiệm, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây. Bản trục cơ sở lắp gói pin lithium-ion 82 kWh, phạm vi hoạt động 751 km mỗi lần sạc đầy.

Theo kế hoạch, Tesla Model Y L giao xe trong tháng 9, giá từ 47.000 USD. Tại Trung Quốc, Model Y L cạnh tranh với các đối thủ Aito M8, Onvo L90, Li Auto i8.

Minh Vũ