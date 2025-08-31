Tesla Model Y Performance - crossover hiệu suất cao mới

Mẫu crossover điện hiệu suất cao tinh chỉnh thiết kế, ghế thể thao hơn, nâng cấp hệ thống treo, phạm vi hoạt động 580 km.

Hãng ôtô điện Mỹ Tesla ra mắt Model Y Performance 2026 đầu tiên cho thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Mẫu xe hiệu suất cao vay mượn nhiều từ người anh em Model 3 Performance, kết hợp sức mạnh môtơ điện kép, hệ thống treo thiết kế lại, ngoại hình mới và ghế thể thao hơn. Tesla định vị Model Y Performance hướng đến khách hàng gia đình, mức giá phải chăng.

Ngoại hình Model Y Performance nổi bật với bodykit thể thao, đi kèm bộ vành Arachnid 2.0 21 inch độc quyền và bộ kẹp phanh màu đỏ tạo điểm nhấn. Hốc gió và cản trước thiết kế lại so với bản cũ, cánh gió bằng sợi carbon mở rộng, bộ khuếch tán gió sâu hơn và cản sau bổ sung các khe hút gió, huy hiệu mới ở nắp cốp.

Nội thất Model Y Performance 2026 trang bị bộ ghế thể thao mới, tích hợp sưởi, làm mát và chỉnh điện. Bảng táp-lô ốp sợi carbon, màn hình cảm ứng giải trí 16 inch lớn. Hệ thống âm thanh 15 loa cao cấp.

Model Y Performance 2026 trang bị hai môtơ điện với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Bản cho thị trường châu Âu có tổng công suất 460 mã lực, trong khi bản cho thị trường Mỹ (bán từ 2026) có công suất lớn hơn là 510 mã lực - tương đương Model 3 Performance.

Theo kết quả thử nghiệm của Tesla, Model Y Performance 2026 tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây, nhanh hơn 0,2 so với bản cũ, chậm hơn 0,4 giây so với Model 3 Performance và chậm hơn 0,1 giây so với Hyundai Ioniq 5. Tốc độ tối đa giới hạn ở mức 250 km/h.

Ở bản mới, hãng xe Mỹ thay thế bộ giảm chấn chọn tần số của bản thông thường bằng bộ giảm chấn biến thiên liên tục điều khiển điện tử mới, tương tự Model 3 Performance nhưng tinh chỉnh dành cho dòng crossover.

Dù hiệu suất cải thiện nhưng Model Y Performance 2026 vẫn duy trì phạm vi hoạt động 580 km, chỉ kém 6 km so với bản Long Range. Thành công này đến từ các cell pin mật độ cao với khả năng sạc tăng cường, kết hợp hệ truyền động mới mang lại cửa sổ nhiệt hoạt động rộng hơn, cải thiện hiệu suất tổng thể. Xe có thể hoạt động 243 km với 15 phút sạc nhanh DC công suất lớn.

Theo kế hoạch, Tesla Model Y Performance 2026 bán từ tháng 9. Tùy thị trường mà giá của Model Y Performance 2026 khác nhau. Ở Đức, mẫu crossover hiệu suất cao giá 72.400 USD, ở Anh là 79.000 USD.

Minh Vũ