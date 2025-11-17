Tesla không muốn ôtô sản xuất ở Mỹ dùng linh kiện Trung Quốc

Tesla yêu cầu các nhà cung cấp loại bỏ linh kiện sản xuất tại Trung Quốc cho ôtô của hãng ở Mỹ.

Hãng xe điện Mỹ đặt mục tiêu chuyển toàn bộ sang linh kiện sản xuất bên ngoài Trung Quốc trong một hoặc hai năm tới, theo WSJ. Tesla đã tăng cường tìm nguồn cung ứng từ Bắc Mỹ cho các nhà máy tại Mỹ trong hai năm qua trong bối cảnh bị đe dọa về thuế quan.

Đầu tháng này, dữ liệu từ Hiệp hội con Trung Quốc (CPCA) cho thấy doanh số xe điện do Tesla sản xuất tại Trung Quốc đã giảm 9,9% xuống còn 61.497 chiếc trong tháng 10 so với cùng kỳ 2024, đảo ngược so với mức tăng 2,8% trong tháng 9.

Sản lượng của Model 3 và Model Y từ nhà máy Thượng Hải, bao gồm cả xuất khẩu, đã giảm 32,3% so với tháng 9.

Xe điện Tesla Model Y tại triển lãm Everything Electric Melbourne, ngày 14-16/11. Ảnh: TeslaAUNZ

Theo báo cáo ngày 26/11/2024 từ Shanghai Securities News, Tesla đã ký hợp đồng với hơn 400 nhà cung cấp địa phương Cấp 1 tại Trung Quốc, với hơn 60 nhà cung cấp được tích hợp vào hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng.

Các mức thuế quan trồi sụt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những cơn hoảng loạn trong ngành về nguy cơ tắc nghẽn nguồn cung đất hiếm và tình trạng thiếu hụt chip khiến các công ty phải xem xét lại sự phụ thuộc vào Trung Quốc, một nguồn cung cấp phụ tùng và nguyên liệu thô quan trọng.

Ngoài Tesla, General Motors (GM) được cho là cũng đang thực hiện chiến lược tương tự cho chuỗi cung ứng của mình.

Reuters đưa tin vào ngày 12/11, rằng ban lãnh đạo GM đã chỉ đạo các nhà cung cấp tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thô và linh kiện thay thế bên ngoài Trung Quốc, với mục tiêu cuối cùng là di dời hoàn toàn chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc.

GM đặt ra hạn chót là năm 2027 để một số nhà cung cấp chấm dứt mối quan hệ cung ứng với Trung Quốc.

GM lần đầu tiên ban hành chỉ thị này cho một số nhà cung cấp vào cuối năm 2024, nhưng nỗ lực này đã trở nên cấp bách hơn vào mùa xuân năm nay khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Mỹ Anh