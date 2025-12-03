Tesla giảm chi phí nhờ chiến thuật dùng chung linh kiện của xe điện Trung Quốc

Tesla áp dụng chiến thuật dùng chung linh kiện trong các mẫu Model 3 và Y, học hỏi từ doanh nghiệp xe điện Trung Quốc, theo cựu chủ tịch hãng xe này.

Chuyên trang xe điện Inside EVs ngày 1/12 dẫn lại chia sẻ trên của doanh nhân John McNeill, cựu Chủ tịch Tesla giai đoạn 2015-2018, hiện là thành viên hội đồng quản trị của General Motors (GM).

McNeill nói Tesla có văn hóa học hỏi tựa "miếng bọt biển", hấp thụ kiến thức không ngừng nghỉ. Trong nhiệm kỳ gần ba năm của ông, hãng xe này tháo dỡ ôtô điện Trung Quốc, học hỏi và áp dụng vào Model 3 và Y - hai dòng xe bán chạy toàn cầu sau này.

Theo ông, bài học lớn nhất với họ là dùng chung linh kiện giữa các dòng xe càng nhiều càng tốt, một chiến thuật mà cựu Chủ tịch Tesla nhận định là "siêu thông minh".

"Các kỹ sư Trung Quốc rất kỷ luật trong việc dùng chung bộ phận dưới nắp capo, nơi khách hàng khó phát hiện", ông nói, thêm rằng họ tiết kiệm được nhiều chi phí nhờ chiến thuật này.

Những chiếc xe Model Y tại lễ khai trương nhà máy Tesla Gigafactory tại Gruenheide, Đức, ngày 22/3/2022. Ảnh: Reuters

Trong ngành sản xuất ôtô, doanh nghiệp thường thử nghiệm và phá dỡ xe của đơn vị khác. Đó cũng là lý do một chiếc xe Xiaomi được phát hiện tại nhà máy Ferrari. Trong trường hợp với Tesla, McNeill không nêu cụ thể mẫu xe Trung Quốc nào. Tuy nhiên, với vai trò tại GM, ông đã chứng kiến việc tháo dỡ các dòng xe BYD, phát hiện rằng doanh nghiệp Trung Quốc áp dụng chiến thuật dùng chung linh kiện ở một tầm cao mới.

Nếu tháo rời các xe hãng này, kỹ sư thấy chúng dùng cùng một loại động cơ gạt nước, máy bơm nhiệt, ống dẫn, những thứ không giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chiến thuật dùng chung linh kiện từng được CEO Elon Musk thừa nhận. Trong đại hội cổ đông năm 2020, Musk nói hai dòng xe Model 3 và Y giống khoảng 75% về nền tảng, hệ truyền động, bộ phận nội thất và nhiều linh kiện khác. Ví dụ, ghế trước gần giống hệt nhau, chỉ khác là chúng được lắp cao hơn trên Model Y.

Người phát ngôn của Tesla không phản hồi về câu chuyện của cựu Chủ tịch.

Cũng theo ông McNeill, triết lý dùng chung linh kiện tối đa giúp Tesla giảm chi phí sản xuất, qua đó hạ giá bán cho người dùng cuối. Việc này giúp những chiếc xe điện nhỏ gọn của hãng có giá rất cạnh tranh ở Mỹ và châu Âu.

Tại Mỹ, Model 3 trở thành tâm điểm khi tung ra thị trường, với doanh số khoảng 138.000 chiếc, trở thành mẫu xe cao cấp bán chạy nhất vào năm 2018.

Mẫu xe này thậm chí còn gây sốt tại Trung Quốc, với doanh số hơn 137.000 chiếc vào năm 2020. Tuy nhiên, Tesla hiện không mấy thành công tại thị trường tỷ dân, với doanh số tháng 10 giảm xuống mức thấp nhất ba năm. Thị phần của hãng cũng giảm từ 8,7% xuống còn 3,2% so với tháng trước đó, theo CNBC.

"Tesla đang bị bao vây bởi hàng loạt hãng xe Trung Quốc", Michael Dunne, CEO công ty phân tích thị trường ôtô và công nghệ Dunne Insights, nói. Ông ví các hãng nội địa như "một bầy đàn", mỗi doanh nghiệp giành giật một phần doanh số của hãng xe Mỹ.

Chiến thuật "bắt chước" đối thủ của Tesla chứng minh hiệu quả trong một thời gian dài, nhưng hiện các hãng ôtô Trung Quốc sản xuất xe giá rẻ, phù hợp hơn với thị hiếu của người dân địa phương. Nhiều mẫu cũng vượt trội về mặt công nghệ, với khả năng sạc nhanh, công suất mạnh và sở hữu nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu người mua hơn - những tính năng mà Tesla không có.

Ví dụ, hãng điện thoại Xiaomi mới tiến vào thị trường xe điện, với doanh số Quý 3 đạt 109.000 xe, bằng 64% doanh số cùng kỳ của Tesla. Chiếc SUV cỡ trung C10 của Leapmotor giá chỉ bằng phân nửa Model Y. Một xu hướng khác tại Trung Quốc và các gã khổng lồ công nghệ bắt tay với nhà sản xuất ôtô lâu đời. Trong khi đó, mẫu được ưa chuộng của Tesla tại thị trường này vẫn là dòng xe khẳng định vị thế nhiều năm, Model Y.

Mặc dù được cựu Chủ tịch ca ngợi việc "học tập không ngừng nghỉ", nỗ lực giảm chi phí của Tesla không đủ để tạo sức cạnh tranh tại Trung Quốc, một trong ba thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Ở hai thị trường lớn còn lại là châu Âu và Mỹ, họ cũng chứng kiến tình hình kinh doanh u ám. Tại Mỹ, lượng xe bán ra tháng 10 của họ giảm 24%, sau khi chính sách hỗ trợ tín dụng thuế tới 7.500 USD chấm dứt.

Còn ở châu Âu, doanh số của họ giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Xe Tesla không còn được ưa chuộng tại thị trường này từ khi CEO Elon Musk tham gia chính trường cuối năm ngoái.

Bảo Bảo (theo Inside EVs, CNBC, Business Insider)