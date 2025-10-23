Tesla đạt doanh thu kỷ lục

Hãng xe điện của CEO Elon Musk thu về hơn 28 tỷ USD quý III, do người Mỹ đổ xô mua ôtô trước khi ưu đãi thuế hết hạn.

Ngày 22/10, hãng xe điện Tesla (Mỹ) công bố doanh thu quý III vượt dự báo với 28,1 tỷ USD. Đây là con số cao nhất đến nay, chủ yếu nhờ doanh số bán quý vừa qua lên kỷ lục gần 500.000 chiếc, do người Mỹ đổ xô mua xe trước khi ưu đãi thuế kết thúc tháng 9.

Tuy nhiên, lợi nhuận của hãng không đạt dự báo của giới phân tích, một phần do chi phí cho nghiên cứu và thuế nhập khẩu. Lợi nhuận ròng chỉ đạt 1,4 tỷ USD trong quý trước, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn thu từ bán tín chỉ carbon cũng giảm và được dự báo tiếp tục đi xuống do các chính sách gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Doanh thu từ hoạt động này chỉ còn 417 triệu USD quý trước, sụt 322 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Từ năm 2019, việc bán tín chỉ khí thải đã giúp Tesla thu về 11,4 tỷ USD.

Xe Tesla đi qua một cửa hàng của hãng này tại Bắc Kinh (Trung Quốc) tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Dù vậy, mức vốn hóa 1.450 tỷ USD của hãng xe điện cho thấy nhà đầu tư vẫn đặt cược vào chiến lược chuyển hướng sang AI và robot của CEO Elon Musk. Các sản phẩm này vẫn đang được phát triển. Doanh thu bán xe vì thế là chìa khóa để ổn định tài chính cho Tesla. Cổ phiếu hãng này đã giảm 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi báo cáo được công bố.

Nhu cầu xe Tesla và ôtô điện nói chung được dự báo giảm dần trong năm nay, do ưu đãi thuế - vốn là lực đẩy chính với doanh số của hãng vài năm qua - dành cho người mua không còn.

Tesla còn phải đối mặt với thách thức từ thuế nhập khẩu của ông Trump với nhiều loại linh kiện. Giám đốc Tài chính Vaibhav Taneja cho biết thuế nhập khẩu khiến chi phí của họ tăng hơn 400 triệu USD quý trước.

Chi phí hoạt động cũng tăng 50% do đầu tư nghiên cứu AI và nhiều dự án khác. Taneja cảnh báo chi phí vốn sẽ tăng đáng kể trong năm 2026.

"Báo cáo lần này mang đến cả tin tốt lẫn xấu, đủ để làm hài lòng người hâm mộ nhưng cũng đồng thời củng cố quan điểm của những người hoài nghi. Nói chung, kết quả này sẽ không khiến ai thay đổi quan điểm về Tesla", Shawn Campbell - cố vấn tại công ty đầu tư Camelthorn Investments nhận định trên Reuters.

Để đối phó với nhu cầu giảm, Tesla gần đây ra mắt phiên bản "tiêu chuẩn" với giá thấp hơn cho xe Model Y và Model 3, cắt bỏ nhiều tính năng và giảm giá khoảng 5.000-5.500 USD một chiếc. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp, khi mức cắt giảm chi phí trên mỗi xe không đủ bù phần giảm giá bán.

Ngày 22/10, Tesla cho biết vẫn đang đi đúng tiến độ để bắt đầu sản xuất hàng loạt xe điện tự lái Cybercab, xe tải điện Semi và pin Megapack 3 năm 2026. Musk cũng kỳ vọng việc sản xuất robot hình người Optimus sẽ diễn ra vào cuối năm sau.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)