Tesla Cybertruck bị phản đối ở châu Âu vì lo ngại mất an toàn

Mẫu bán tải điện Tesla Cybertruck bị chỉ trích là quá lớn và nhiều góc cạnh sắc nhọn để lưu thông trên đường phố châu Âu.

Chiếc Cybertruck của Tesla đang đối mặt với những lo ngại về an toàn khi được nhập khẩu vào châu Âu. Các nhóm hoạt động về an toàn giao thông lên tiếng yêu cầu loại bỏ chiếc xe này khỏi đường phố công cộng do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cơ bản của châu lục này.

Cybertruck có trọng lượng tổng cộng 4 tấn. Trong khi đó, tại châu Âu, quy định cấm các mẫu xe có thiết kế sắc nhọn và cần có bộ giới hạn tốc độ với xe tải trọng hơn 3,5 tấn.

Chiếc Tesla Cybertruck tại CH Czech hồi tháng 7. Ảnh: Prague Morning

Vào tháng 7, một chiếc Cybertruck được đăng ký tại Cộng hòa Czech với trọng lượng không tải 3,025 tấn. Chiếc xe đã được điều chỉnh để tuân thủ các quy định về đèn chiếu sáng và bảo vệ người đi đường khỏi các cạnh sắc nhọn, nhưng vẫn không đáp ứng được giới hạn trọng lượng. Nếu xe chở 4 hành khách hoặc hàng hóa nặng, trọng lượng sẽ vượt quá 3,5 tấn.

Bộ giao thông vận tải CH Czech cho biết việc đăng ký là "sự phê duyệt cá nhân với một phương tiện ở phạm vi quốc gia chỉ trên lãnh thổ Cộng hòa Czech", không phải là "dạng phê duyệt" cho thị trường chung EU.

James Nix từ tổ chức phi lợi nhuận Transport & Environment cho biết: "Cybertrucks tiềm ẩn nguy hiểm và không đạt tiêu chuẩn châu Âu". Ông kêu gọi đình chỉ chiếc xe này khỏi đường phố công cộng để đảm bảo an toàn.

Norton Slovak, đồng sáng lập công ty Cybertruck.cz, thừa nhận sự khác biệt giữa trọng lượng xe và quy định. Ông đề nghị EU xem xét lại quy định về trọng lượng cho xe điện do pin nặng hơn xe động cơ đốt trong.

Ủy ban châu Âu đang thu thập thêm thông tin cho các quy định và biện pháp an toàn cấp quốc gia để đánh giá việc đăng ký. Thảo luận với các cơ quan phê duyệt từ các quốc gia thành viên sẽ được thực hiện trong cuộc họp sắp tới.

Thực tế, Tesla Cybertruck vốn gây lo ngại về an toàn khi tham gia giao thông ngay tại quê nhà là Mỹ. Các chuyên gia cho rằng chiếc bán tải điện có thể trở thành "vũ khí" trên đường do thiết kế góc cạnh, sắc nhọn.

Thân xe quá cứng chắc của Tesla Cybertruck có thể làm tổn thương người đi bộ, đi xe đạp trên đường. Thậm chí, chiếc bán tải điện cũng có thể gây hư hại tới các phương tiện khác.

Mỹ Anh (theo Guardian)