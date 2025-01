Tesla Cybertruck bị cảnh sát thu giữ vì không đủ an toàn

AnhChiếc xe được đăng ký và mua bảo hiểm ở nước ngoài, bị cảnh sát giữ lại khi đang chạy ở thị trấn Bury, Greater Manchester.

Đơn vị tuần tra giao thông của cảnh sát Greater Manchester (GMP) chia sẻ bức ảnh về chiếc bán tải cỡ lớn, nặng hơn 3.000 kg, bên ngoài một siêu thị ở thị trấn Bury, tối 16/1, với các xe cảnh sát bao quanh phía sau.

Cảnh sát cho biết rằng tài xế là cư dân thường trú tại Anh nhưng xe được đăng ký và mua bảo hiểm ở nước ngoài.

Chiếc bán tải điện thuộc thương hiệu xe Mỹ bị cảnh sát thu giữ trước cửa một siêu thị. Ảnh: Greater Manchester Police

Hiện Tesla Cybertruck chưa thể lưu thông trên các tuyến đường tại Vương quốc Anh do không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn giao thông của quốc gia này. Theo GMP, mẫu bán tải điện không có chứng nhận phù hợp và không được coi là hợp pháp để sử dụng trên đường.

GMP cho biết thêm rằng mặc dù điều này có vẻ nhỏ nhặt đối với một số người, có những lo ngại hợp lý về an toàn cho những người tham gia giao thông khác hoặc người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm với Cybertruck.

Chủ xe sẽ phải chứng minh quyền sở hữu và bảo hiểm hợp lệ trước khi phương tiện được trả lại, điều mà người này dường như đang gặp khó khăn.

Cybertruck được chế tạo từ thép không gỉ và nhôm, với bộ khung bằng thép không gỉ "siêu cứng" giúp "giảm vết lõm hay trầy xước, hư hại và ăn mòn sau thời gian dài", cùng kính chống đạn có khả năng "chịu được va đập của quả bóng chày ở tốc độ 112 km/h", theo thông tin từ hãng Mỹ. Xe cũng trang bị kính cách âm giúp "cabin yên tĩnh như ngoài không gian".

Việc Tesla Cybertruck gây lo ngại về an toàn do thiết kế đặc biệt không còn là chuyện xa lạ. Các chuyên gia an toàn cho rằng thân xe quá cứng chắc của Tesla Cybertruck có thể làm tổn thương người đi bộ, đi xe đạp trên đường. Thậm chí, chiếc bán tải điện cũng có thể gây hư hại tới các phương tiện khác.

Cybertruck cũng chưa thể bán ra ở châu Âu do không đáp ứng các tiêu chuẩn tại đây. Xe có trọng lượng tổng cộng 4 tấn, trong khi tại châu Âu, quy định cấm các mẫu xe có thiết kế sắc nhọn và cần có bộ giới hạn tốc độ với xe tải trọng hơn 3,5 tấn.

Mỹ Anh (theo Independent)