Tesla có thể dừng dự án siêu máy tính Dojo

Tesla được cho là đang giải thể nhóm phát triển siêu máy tính Dojo, dừng phát triển chip D1 cho xe không người lái.

Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, người đứng đầu Dojo, Peter Bannon, sẽ rời công ty và những thành viên còn lại trong nhóm dự kiến được điều động sang các dự án trung tâm dữ liệu và điện toán khác của Tesla.

Việc giải thể Dojo diễn ra sau khi khoảng 20 nhân viên, trong đó có cựu giám đốc Dojo Ganesh Venkataramanan và hai cựu nhân viên Tesla Bill Chang, Ben Floering, rời đi để thành lập công ty riêng mang tên DensityAI. Startup mới được cho là đang xây dựng chip, phần cứng và phần mềm để phục vụ các trung tâm dữ liệu AI dùng cho robot, tác nhân AI, ứng dụng ôtô.

Bên trong trung tâm dữ liệu sử dụng chip Dojo D1 của Tesla. Ảnh: X/Elon Musk

CEO Tesla Elon Musk lần đầu đề cập đến Dojo năm 2019, mô tả đây là "máy tính đào tạo siêu mạnh mẽ". Siêu máy tính được phát triển dựa trên D1 - chip huấn luyện chuyên biệt để xử lý lượng dữ liệu và video khổng lồ từ xe điện Tesla, qua đó đào tạo phần mềm lái xe tự động của hãng.

Tuy nhiên, hiện Musk cho biết Tesla sẽ tinh giản hoạt động nghiên cứu chip AI, chỉ tập trung vào phát triển chip suy luận dùng để chạy mô hình AI ra quyết định theo thời gian thực. "Thật bất hợp lý khi Tesla phân chia nguồn lực và mở rộng quy mô hai thiết kế chip AI khác nhau. Chip Tesla AI5, AI6 và các thế hệ tiếp theo sẽ rất tuyệt vời cho việc suy luận và ít nhất cũng khá tốt cho việc đào tạo", Musk viết trên X ngày 7/8 nhưng không trực tiếp đề cập đến Dojo.

Tesla không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Theo TechCrunch, Musk đang nỗ lực để các cổ đông nhìn nhận Tesla là một công ty AI và robot, dù vừa triển khai taxi tự lái giới hạn tại Austin, bang Texas vào tháng 6 với các xe Model Y có người ngồi ở ghế hành khách phía trước và nhận được một số báo cáo sự cố.

Tesla đang có kế hoạch tăng cường phụ thuộc vào Nvidia và đối tác công nghệ khác như AMD về điện toán hay Samsung về sản xuất chip. Tháng trước, công ty ký thỏa thuận trị giá 16,5 tỷ USD với Samsung để sản xuất chip suy luận AI6, hứa hẹn giúp mở rộng quy mô từ vận hành dịch vụ FSD (Full Self-Drving) và robot hình người Optimus đến đào tạo AI hiệu suất cao trong những trung tâm dữ liệu.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, Reuters)