Tesla cắt cần gạt xi-nhan trên xe rồi bán với giá gần 600 USD

Hãng xe điện Mỹ đang bán một phụ kiện dành riêng cho mẫu Model 3 để giải quyết vấn đề do chính họ gây ra.

Động thái mới nhất của Tesla giống như một khoảnh khắc tự nhận thức hiếm hoi từ một thương hiệu nổi tiếng với việc liên tục đưa ra những quyết định sai lầm. Sau nhiều năm bị chỉ trích vì loại bỏ cần gạt xi-nhan truyền thống khỏi Model 3, cuối cùng hãng nhượng bộ và đưa chúng trở lại dòng sản phẩm.

Vài tháng trước, nhà sản xuất ôtô này đã bắt đầu bán cần gạt xi-nhan cho mẫu sedan điện của mình tại Trung Quốc, và tuần trước, hãng giới thiệu phiên bản Model 3 nâng cấp tại một số thị trường châu Á, với cần gạt này là trang bị tiêu chuẩn.

Cần gạt đèn xi-nhan lắp thêm được Tesla bán giá 595 USD. Ảnh: Tesla

Tại Mỹ, cần gạt này cũng mới được bán một tuần trước, có giá 595 USD, tương đương 1,6% tổng giá mua của mẫu Model 3 Standard.

Đây là một khoản tiền khá lớn, đặc biệt khi Tesla chỉ tính phí khách hàng Trung Quốc 2.499 nhân dân tệ, tương đương 350 USD. Ngoài ra, một công ty khởi nghiệp nhỏ chuyên về phụ tùng thay thế, Enhance Auto, đã giới thiệu bộ xi-nhan cho Model 3 vào 2024 và có thể định giá chúng 343-363 USD.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Tesla không chỉ cung cấp cần gạt xi-nhan. Người mua hàng thông qua ứng dụng Tesla cũng có thể đặt mua vô-lăng mới, loại bỏ các nút bấm xi-nhan tiêu chuẩn.

Ngoài ra, cần phải bổ sung một mô-đun điều khiển cột lái mới để xi-nhan hoạt động. Phí lắp đặt cũng đã bao gồm trong giá.

Nút bật đèn xi-nhan trên vô-lăng của Model 3. Ảnh: Tesla

Tesla cho biết gói nâng cấp của họ chỉ tương thích với các mẫu Model 3 sản xuất năm 2024 và 2025, vốn bán ra mà không có đèn báo rẽ. Đèn báo rẽ dự kiến sẽ trở lại làm trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu xe năm 2026.

Mặc dù Tesla khó có thể thừa nhận rằng việc loại bỏ đèn báo rẽ là một ý tưởng tồi trên Model 3, nhưng hành động thực tế đã chứng minh điều này khi Model Y Juniper bán ra với đèn báo rẽ là trang bị tiêu chuẩn. Có thể Tesla đã nhận ra rằng họ đã đưa chủ nghĩa tối giản đi quá xa.

Mỹ Anh (theo Electrek)