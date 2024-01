Tesla cảnh báo tăng trưởng chậm năm nay

Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh, Tesla hiện đối mặt nhiều thách thức, khi nhu cầu xe điện chậm lại và cạnh tranh tăng cao.

Hôm 24/1, hãng xe điện Tesla (Mỹ) công bố doanh thu và lợi nhuận quý IV/2023. Cả hai số liệu đều không đạt kỳ vọng của giới phân tích.

Doanh thu chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 25,17 tỷ USD. Biên lợi nhuận hoạt động là 8,2%, bằng nửa so với cùng kỳ năm 2022, dù nhỉnh hơn quý III/2023. Biên lợi nhuận gộp mảng xe hơi (đã trừ lợi nhuận từ bán tín chỉ khí thải), chỉ là 17,2%, kém xa các năm trước.

Doanh thu mảng xe hơi tăng chậm một phần do Tesla hạ giá xe mạnh tay nửa cuối năm ngoái. Lợi nhuận ròng quý trước là 7,9 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên, mức tăng chủ yếu do khoản giảm trừ thuế.

Xe Model Y của Tesla trong nhà máy ở Đức hồi tháng 3/2022. Ảnh: Reuters

Cổ phiếu hãng xe đã giảm 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau các thông tin này. Từ đầu năm, mã này đã giảm 16%.

Tesla cho biết tăng trưởng doanh số bán xe năm nay "có thể chậm lại đáng kể" so với năm ngoái. Nguyên nhân là họ đang nghiên cứu ra mắt "một mẫu xe thế hệ mới".

Tesla cho rằng họ "đang ở khoảng giữa hai làn sóng tăng trưởng lớn". Một là làn sóng sau đợt ra mắt Model 3 và Model Y năm 2017, 2020. Hai là làn sóng sẽ bắt đầu với mẫu xe thế hệ mới mà họ đang nghiên cứu.

Wall Street dự báo Tesla bán được 2,2 triệu xe năm nay. Con số này tăng 21% so với năm 2023, nhưng dưới mục tiêu dài hạn là 50% mà Musk đặt ra cách đây 3 năm.

Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh, Tesla hiện đối mặt với biên lợi nhuận giảm, do nhu cầu xe điện chậm lại và cạnh tranh tăng cao. "Nếu doanh số giảm xuống nữa, tôi cho rằng Musk sẽ tiếp tục hạ giá xe để chiếm thị phần. Biên lợi nhuận vì thế còn thấp nữa", Gary Bradshaw - Giám đốc Danh mục Đầu tư tại Hodges Capital Management - nhận xét trên Reuters.

Chi phí sản xuất xe của Tesla cũng tiếp tục giảm trong quý IV. Hãng này hiện đứng trước sức ép ra mắt các mẫu xe mới giá rẻ hơn nữa.

Hôm 24/1, CEO Tesla Elon Musk cũng dự báo các hãng xe Trung Quốc sẽ có thành công lớn trên toàn cầu. "Nếu không có các rào cản thương mại, họ sẽ đè bẹp hầu hết hãng xe khác trên thế giới", ông nói. Tính chung trên toàn cầu, BYD (Trung Quốc) bán được nhiều xe điện hơn Tesla trong quý IV/2023.

Hà Thu (theo Reuters)