Tesla bị kiện về lỗi mở cửa trong vụ hai sinh viên chết cháy trong xe

MỹGia đình của hai sinh viên chết cháy trong chiếc Cybertruck cho rằng hãng Tesla 'cố tình phớt lờ' sự an toàn của người tiêu dùng, dù đã biết về vấn đề hệ thống cửa trong nhiều năm.

Sáng sớm 27/11/2024, chiếc Tesla Cybertruck chở bốn sinh viên đâm vào tường chắn và một cái cây rồi bốc cháy ở thành phố Piedmont, California.

Tài xế Soren Dixon, 19 tuổi, hai hành khách là Krysta Tsukahara, 19 tuổi và Jack Nelson, 20 tuổi đều thiệt mạng. Hành khách thứ tư, Jordan Miller, thoát chết nhờ được người qua đường dùng cành cây đập vỡ kính chắn gió.

Krysta được cho là đã sống sót sau vụ va chạm ban đầu với những vết thương nhẹ và hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không thể thoát khỏi chiếc Cybertruck đang bốc cháy do xe mất điện, khiến hệ thống mở cửa điện tử bị hỏng. Cô tử vong do ngạt khói và bỏng sau khi những người chứng kiến không thể kéo cô và các bạn ra khỏi xe, theo đơn kiện do bố mẹ nữ sinh đệ trình ngày 2/10.

Đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hãng Tesla, gia đình tài xế Soren Dixon và chủ sở hữu chiếc xe.

Chiếc Tesla Cybertruck chở bốn sinh viên gặp tai nạn vào tháng 11/2024. Ảnh: KTVU

Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án cấp cao hạt Alameda, cửa xe Tesla sử dụng pin 12 volt, có thể hỏng nếu xe mất điện do va chạm, và nút nhấn mở cửa khẩn cấp bên trong rất khó tìm.

"Tesla biết điều đó đã xảy ra và sẽ xảy ra, vậy mà họ chẳng làm gì khác ngoài việc bán chiếc xe có hệ thống bẫy người lái và không có cách nào thoát ra", luật sư của gia đình Krysta nói.

Vụ kiện bao gồm hơn 30 ví dụ về các vấn đề liên quan đến hệ thống cửa của Tesla và cáo buộc công ty do Elon Musk sở hữu "cố tình phớt lờ" sự an toàn của người tiêu dùng dù đã biết về vấn đề này trong nhiều năm.

Theo đơn kiện, thiết kế cửa không tay nắm công nghệ cao của Tesla, có thể mở và đóng chỉ bằng một nút bấm, khiến cửa dễ bị kẹt khi xảy ra va chạm và "thiếu cơ chế mở cửa thủ công dễ tiếp cận, dễ thấy, dễ vận hành hoặc các hệ thống dự phòng khác để thoát hiểm khẩn cấp".

Bố mẹ Jack Nelson cũng đâm đơn kiện Tesla đòi bồi thường.

Theo tờ San Francisco Chronicle, cảnh sát tuần tra đường bộ California thông báo cả bốn nạn nhân đều có cocaine, rượu và các chất khác trong cơ thể vào thời điểm đó, việc lái xe trong tình trạng bị suy giảm khả năng và chạy quá tốc độ là hai yếu tố gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, luật sư của hai gia đình nhấn mạnh rằng: "Có thể có người phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn và có một công ty phải chịu trách nhiệm cho việc họ không thể thoát ra ngoài".

Cybertruck đã gặp phải nhiều vấn đề ngay khi mới ra mắt vào tháng 11/2023, với ít nhất tám lần thu hồi và doanh số bán hàng giảm mạnh trong năm qua. Vụ việc này làm gia tăng mối lo ngại ngày càng tăng về an toàn liên quan đến thiết kế cửa của Tesla trên toàn bộ dòng xe của hãng.

Mới đây, ngày 1/10, tài xế chiếc xe Model 3 ở North Miami Beach thiệt mạng trong đám cháy do lực lượng cứu hộ không thể kéo nạn nhân ra ngoài kịp thời.

Ngày 7/9, một chiếc Model S bốc cháy ở Đức khiến tài xế 43 tuổi cùng hai đứa trẻ 9 tuổi đã chết trong đám cháy. Một người dân sống gần hiện trường tai nạn cho biết đã cố gắng mở cửa xe để cứu người nhưng không thành công.

Chiếc Tesla Model S gặp tai nạn, bốc cháy vào ngày 7/9. Ảnh: WDR

Đầu tháng 9, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết đã mở một cuộc điều tra đối với khoảng 174.000 xe Tesla Model Y đời 2021 do có báo cáo rằng cửa xe không mở được và trong một số trường hợp, bố mẹ buộc phải đập vỡ cửa sổ để giải cứu con mình.

Cơ sở dữ liệu của NHTSA chứa hơn 140 khiếu nại của người tiêu dùng kể từ năm 2018 liên quan đến việc cửa xe Tesla bị kẹt, không mở được hoặc trục trặc.

Đứng trước áp lực ngày càng tăng, nhà thiết kế chính của Tesla là Franz von Holzhausen cho biết vào tháng 9 rằng công ty đang nỗ lực kết hợp cơ chế mở cửa điện tử và thủ công thành một cơ chế duy nhất để dễ sử dụng hơn trong trường hợp khẩn cấp.

Vụ kiện của hai gia đình diễn ra trong bối cảnh Tesla đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý liên quan đến thiết kế an toàn cho xe. Vào tháng 8, bồi thẩm đoàn tại Florida đã trao hơn 240 triệu USD cho các nạn nhân của vụ tai nạn chết người năm 2019 liên quan đến hệ thống Autopilot của Tesla. Công ty cũng đã dàn xếp vụ kiện khác của gia đình một người đàn ông tử vong trong vụ tai nạn năm 2016 do không thể thoát ra khỏi chiếc Tesla đang bốc cháy.

Tuệ Anh (theo Nypost, Fortune)